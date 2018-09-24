Костанай стал первым областным центром, где открылся Цифровой ЦОН

Раньше аналогичные центры обслуживания работали только в городах республиканского значения.

Цифровой ЦОН - четвертый на территории Казахстана - открыло НАО «Правительство для граждан» в городе Костанай. Аналогичные центры обслуживания уже работают в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В центре граждане смогут получить нужные услуги самостоятельно, без помощи операторов. Также в центре оборудован учебный зал, где посетители смогут повышать уровень своей цифровой грамотности.

«В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» мы должны приучать граждан к получению госуслуг самостоятельно. Для этого поэтапно планируется открытие Цифровых ЦОНов во всех областных центрах. На сегодняшний день Цифровые центры обслуживания населения есть городах Астана, Алматы и Шымкент. То есть, вслед за тремя мегаполисами Костанай стал первым областным центром страны, где открылся цифровой ЦОН» - рассказал заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Азамат Имамбеков.

Цифровой ЦОН расположен на первом этаже двухэтажного здания по адресу – проспект Тауелсиздик, 46 (бывший ресторан «Метрополь»).

На второй этаж вышеуказанного здания переехал отдел №1 ЦОН г.Костанай. Ранее отдел располагался по адресу ул.Тауелсиздик, 114. Причиной переезда являются многочисленные просьбы и отклики граждан о необходимости улучшения условий для клиентов. На втором этаже разместится 21 стол обслуживания с операторами. Отделы по социальному обеспечению г.Костанай также будут располагаться по вышеуказанному адресу.

Адреса фронт - офисов по обслуживанию населения в г.Костанай:

отдел №2 г.Костанай, ул.Гашека, 14;

отдел №3 г.Костанай, ул.Курганская, 31;

Специализированный отдел по обслуживанию населения – ул. Карбышева, 12/10.

График работы центров обслуживания населения с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед с понедельника по субботу.

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