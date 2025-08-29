В Алматы открылся первый Центр цифровой медицины

Алматы уверенно шагает в будущее: в городе открылся первый в Казахстане Центр цифровой медицины Almaty Digital Medical Center. Это масштабный проект, который меняет саму логику работы системы здравоохранения. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Проект реализован в рамках партнерства Управления общественного здравоохранения и Управления цифровизации города Алматы. Официальное открытие прошло при участии исполняющей обязанности заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Лайлы Имангалиевой.

"Almaty Digital Medical Center – ответ на реальные запросы городской системы здравоохранения. Мы стремились повысить качество, доступность и эффективность медицинской помощи. Врачам не хватало аналитических инструментов, пациентам – быстрой и удобной связи с медорганизациями. Городу нужен был единый центр, который обеспечивал бы централизованное управление, поддержку и развитие всей системы. Этот центр стал таким решением", – рассказывает генеральный директор Василий Мясников.

ADMC – это цифровая экосистема, которая объединяет ключевые сервисы: от интеллектуальной аналитики до голосовых помощников с ИИ и телемедицинского патронажа. Это не просто "еще один проект", а полноценная перезагрузка всей городской медицины.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Инфоцентр, который видит все

В самом сердце ADMC – Информационно-аналитический центр. Здесь аналитики и ИИ собирают отчеты, и самое главное, что в реальном времени отслеживают показатели по всему городу, оптимизируют бизнес-процессы в поликлиниках и поставляют руководству здравоохранения данные для управленческих решений. Диагноз: эффективность.

"Для города особенно важна аналитика. Акимат должен видеть в цифрах, как работают медицинские организации, чтобы предметно выстраивать с ними взаимодействие и совершенствовать бизнес-процессы. Например, контролировать скорость госпитализации. Есть четкие нормативы, которые необходимо соблюдать. Раньше это отслеживалось вручную и нередко с ошибками, теперь автоматически, на основе больших данных. Это дает городу возможность, во-первых, наблюдать за системой здравоохранения, во-вторых, системно ее улучшать, опираясь на реальные данные". Генеральный директор Василий Мясников

Контакт-центр 1312

Звонки в регистратуру? Очереди на запись? Забудьте. Все это централизовано через единый контакт-центр 1312. Он обрабатывает обращения жителей, записывает на прием, отвечает на вопросы и дает поликлиникам выдохнуть. Благодаря ADMS медработники меньше отвлекаются на звонки, а пациенты быстрее получают помощь. Качество сервиса растет, а потерянных звонков становится совсем мало.

"На линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй – квалифицированные врачи с лицензией. Они могут оперативно подключаться к консультациям и в режиме онлайн быстро решать любые клинические вопросы", – объясняет генеральный директор Василий Мясников.

Телемедицинский патронаж: врачи всегда на связи

Представьте себе медработника, который не просто сидит в кабинете, а сопровождает пациента дистанционно: звонит, консультирует, следит за приемом лекарств. Это и есть телемедицинский патронаж. Удобно, эффективно и безопасно, особенно в сезоны простуд и эпидемий. Плюс: возможность организовать телемедицинский консилиум по сложным случаям – это уже медицина будущего.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Я – акушер-гинеколог с 35-летним стажем. В телемедицине я работаю уже два года и могу с уверенностью сказать, это нужный, современный и очень удобный формат, особенно для беременных женщин. Пациентки обращаются по вопросам анализов, УЗИ, жалоб, и даже просто за эмоциональной поддержкой. Бывает, что врач в отпуске или недоступен, а у женщины тревога, сомнения. В таких ситуациях мы подключаемся быстро, консультируем, даем рекомендации: когда можно подождать, а когда лучше сразу обратиться в стационар или вызвать скорую. Связь идет через номер 1312. Оператор передает запрос, и я сразу перезваниваю. Если не дозваниваюсь, оставляю голосовое сообщение, большинство пациенток откликаются. Очень важно не только дать медицинскую рекомендацию, но и помочь женщине почувствовать себя в безопасности", – рассказывает акушер-гинеколог Мадина Темиргалиева.

Голосовой помощник, который помнит о вас

Искусственный интеллект теперь не просто в теории, он реально работает. Голосовые помощники ADMC автоматически звонят пациентам. Приглашают на скрининг, вакцинацию, флюорографию, напоминают о приемах. Вручную обзвонить 545 тысяч человек в год – задача невыполнимая. Но теперь это делает ИИ, а врачи могут сосредоточиться на главном – лечении.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сервис телемедицины: скорая, но цифровая

Телемедицина в Алматы работает с 2020 года. Вам точно звонили в пандемию COVID-19, если у вас подтвердился ПЦР-тест. Припоминаете? Однако в составе ADMC она вышла на новый уровень. Сегодня этот сервис в режиме 24/7:

обрабатывает обращения по номеру 1312,

консультирует по медицинским вопросам,

дает информацию о поликлиниках, аптеках, лабораториях,

и даже ведет мониторинг беременных, рожениц и детей.

Каждый день обрабатывается до 1500 обращений.

Кроме того, в ADMC организованы онлайн-консультации с узкими специалистами: от гинеколога до маммолога, от кардиолога до ЛОРа. Широкий спектр специалистов – в одном клике.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"С помощью платформы стационарного мониторинга наша команда осуществляет удаленное наблюдение за пациентами. Только за вчера мы провели мониторинг более 200 беременных женщин. В период с апреля по июнь охват составил 42 тысячи пациентов. В результате было выявлено около 5 тысяч случаев осложнений. Примерно 3 тысячи пациентов мы оперативно направили на прием в поликлиники, и еще около тысячи нуждались в неотложной медицинской помощи. Это показывает, насколько эффективно дистанционное наблюдение помогает своевременно выявлять риски и принимать необходимые меры", – рассказывает старший оператор-консультант Мурат Ажгиреев.

Это только начало

Центр создавался с учетом лучших мировых и казахстанских практик. И на этом не остановятся. Уже к 2026 году планируется:

подключение новых направлений телепатронажа,

перевод всех медорганизаций города на единый контакт-центр,

выдача рецептов и больничных онлайн,

запуск телерадиологии,

создание медицинского AI-хаба.

В эпоху цифровизации важно не только внедрять технологии, но и выстраивать эффективное партнерство между городскими службами и медицинскими организациями. Это совсем не абстрактная цифровизация ради отчетов. Это реальный инструмент, который уже сэкономил десятки тысяч часов работы врачей и сделал медицину ближе и понятнее для тысяч алматинцев. Это пример того, как технологии действительно меняют жизнь не в будущем, а уже сейчас.