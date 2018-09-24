Аким Астаны назвал главные проблемы столичных жителей

Султанов выделил, в первую очередь, транспортный коллапс.

Аким Астаны Бахыт Султанов назвал главные проблемы астанчан на очередной сессии городского маслихата, где поднимались вопросы по улучшению качества обслуживания населения в рамках модернизации транспортной системы, передает Елорда Инфо.

«Уважаемые коллеги, сегодня вы поставили ряд вопросов. Они носят все оперативный характер. Я уже отмечал, что один из плюсов моей новой работы то, что больше на свежем воздухе надо объезжать. Сегодня правильный вопрос был поставлен, что надо это делать и не забывать и окраины. Я уже озвучивал это, когда защищал новый пятилетний план в правительстве, что буду делать упор как раз на окраины», - обратился аким к депутатам.

Он отметил, что в обязательном порядке посетит Ильинку и Лесозавод. По его словам, для астанчан наиболее остро стоит транспортный коллапс, но решение этой проблемы находится на ладони.

«Сегодня то, что сейчас для наших граждан, для гостей столицы заметно – это в первую очередь транспортный коллапс. Каждый день родители, отвозя своих детей в детские сады, в школы, видят эти проблемы. Я вчера специально проехал и мимо 17 школы и мимо РФМШ. На самом деле решения многие на ладони. Просто нужно выйти из кабинета, пройти, разрисовать, договориться, встретиться со школой, родителями. Зачастую мы сами создаем много проблем», - подчеркнул Бахыт Султанов.

Аким убедился после объезда школ, что одностороннее движение поможет правильно организовать движение машин, но и системное решение будет разработано. По его подсчетам, в получасовой период в районе 85-ти школ и 180-ти детских садов столицы собираются около 70-80 машин.

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