В Атырау на автобусной остановке погибли женщина и ребенок
37-летняя женщина и трехлетний ребенок скончались до приезда бригады скорой помощи, 5-летняя девочка с сотрясением головного мозга и переломом бедра была доставлена в детскую областную больницу.
Фото : из открытых источников25 сентября 2018, 01:59
В Атырау на автобусной остановке в результате наезда автомобиля погибли женщина и 3-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Трагедия произошла в пригородном поселке Курсай на конечной остановке автобуса №5. В результате наезда автомобиля пострадали 3 человека. 37-летняя женщина и трехлетний ребенок скончались до приезда бригады скорой помощи, 5-летняя девочка с сотрясением головного мозга и переломом бедра была доставлена в детскую областную больницу», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.
Как информирует пресс-служба ДВД, ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Проводится досудебное расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938547-ecb570e6d08062701a61268aed0d5280
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...