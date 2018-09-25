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В Атырау на автобусной остановке погибли женщина и ребенок

37-летняя женщина и трехлетний ребенок скончались до приезда бригады скорой помощи, 5-летняя девочка с сотрясением головного мозга и переломом бедра была доставлена в детскую областную больницу.

Фото : из открытых источников25 сентября 2018, 01:59

В Атырау на автобусной остановке в результате наезда автомобиля погибли женщина и 3-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагедия произошла в пригородном поселке Курсай на конечной остановке автобуса №5. В результате наезда автомобиля пострадали 3 человека. 37-летняя женщина и трехлетний ребенок скончались до приезда бригады скорой помощи, 5-летняя девочка с сотрясением головного мозга и переломом бедра была доставлена в детскую областную больницу», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Как информирует пресс-служба ДВД, ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Проводится досудебное расследование.


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