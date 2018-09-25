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Соломенная белка простоит в Алматы до весны

Разберут белку в марте.

Фото : Times.kz25 сентября 2018, 12:25

Нашумевшая скульптура гигантской белки, установленная на площади перед выставочным комплексом "Атакент", будет стоять до марта. Об этом корреспонденту Today.kz сообщили в Департаменте культуры Алматы.

Ранее сообщалось, что соломенную скульптуру, которая была установлена этим летом, планировали вскоре сжечь, так как автор работы Алекс Ринслер знаменит как раз тем, что сжигает свои творения. Однако белку было решено просто разобрать. Даже солому, из которой изготовлена скульптура, пропитали противопожарной жидкостью, чтобы исключить случайный или намеренный поджог. Изначально она должна была простоять только до осени, но затем было решено оставить ее до весны.

Скульптура белки из соломы появилась перед выставочным комплексом "Атакент" этим летом и вызвала неоднозначную реакцию жителей.


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