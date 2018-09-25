Касымов прокомментировал избиение гражданином Турции водителя "Скорой"

Казахстанцы в соцсетях требуют депортации из страны этого иностранного драчуна.

На пресс-конференции в правительстве РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал вопрос по поводу мер, которые применят к гражданину Турции, избившему водителя «скорой помощи» в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уголовное дело возбуждено. Там все обстоятельства есть. По данному делу сейчас проводится расследование. Как будет закончено расследование, мы его передадим в суд», - сказал он.

По его словам, по итогам судебного решения полицейские примут все остальные меры, связанные с вопросами пребывания гражданина Турции в РК.

«Будем ждать по решению суда. Ранее ничего не можем сказать», - заключил министр.

18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи. Позднее избивший водителя скорой гражданин Турции попросил прощения у казахстанцев.

Ксения Давыдова, Астана

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