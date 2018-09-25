Зачем наркозависимых и психбольных передают в районные поликлиники

Что принесло объединение наркологической и психиатрической службы, и как обстоят дела с лечением наркомании и алкоголизма в Алматы.

В августе текущего года наркологическую и психиатрическую службу объединили, создав единые центры психиатрического здоровья (ЦПЗ). Какую пользу принесло это объединение, как обстоят дела с лечением наркомании и алкоголизма, журналисту Zakon.kz рассказала заместитель директора по наркологической службе ЦПЗ Алматы Гульмира Абдыбаева.

Не только удобно, но и практично

Как сообщила Г. Абдыбаева, в данное время по республике разработана дорожная карта по развитию психического здоровья населения РК. На основании этой дорожной карты вышло постановление акима Алматы об объединении трех организаций Центра психического здоровья (ЦПЗ), Городского наркологического центра медико-социальной коррекции (ГНЦМСК) и отделения трудовой реабилитации. Последнее включает в себя трудовые мастерские, которые занимаются трудовой реабилитацией психических больных, давая им возможность работать в определенных мастерских и зарабатывать деньги.

«Теперь эта объединенная организация называется Центр психического здоровья (ЦПЗ), а бывший ГНЦМСК входит в ее состав в виде наркологической службы, которая непосредственно занимается наркопатологиями. Кроме того, наши штаты наркологической поликлиники с 2019 года передадут в поликлиники первичной медико-социальной помощи (ПМСП), и на территории бывшего Наркоцентра поликлинической службы как таковой не будет. Но здесь, на Макатаева 10, все равно останется как бы основной филиал, где будут архивироваться и храниться все статистические данные и другая информация о больных», - пояснила Г. Абдыбаева.

В целом, как рассказала спикер, сейчас идет интеграция поликлинической наркологической службы в поликлиники первичной медико-социальной помощи (ПМСП). Она началась в 2017 году и сейчас наркологов-психиатров распределяют по территориальным поликлиникам, где созданы первичные центры психического здоровья (ПЦПЗ). При этом все врачи-наркологи бывшего Наркоцентра прошли обучение по психиатрии и имеют соответствующие сертификаты. Точно так же обучены наркологии врачи-психиатры. В поликлиники также переданы психологи, медсестры патронажные службы.

Это сделано для того, чтобы наркологическую и психиатрическую службу сделать ближе к населению. Чтобы люди не ходили по каждому вопросу в наркологическую или психиатрическую организацию, а могли получить весь комплекс первичной психиатрической или наркологической помощи на уровне районной поликлиники.

«Например, есть люди, состоящие на учете у психиатров или наркологов, которые получают лекарственные препараты. И теперь им из-за одного рецепта не нужно ехать на другой конец города, и можно получить его в своей территориальной поликлинике. Точно также за больными там ведется динамическое наблюдение, они получают поддерживающую терапию, направление на госпитализацию и т.д. Кроме того, они могут получить необходимую консультацию, туда могут обратиться первичные больные или их родственники ведь, как правило, на консультацию к наркологам приходят не сами больные, а их родные и близкие, а уж потом они приводят самого пациента. На сегодня ПЦПЗ охвачены 7 районов города, но это только начало. В будущем их число планируется довести до 23. Они будут расположены на территории каждого района и распределены в соответствии с количеством прикрепленного населения. И, я думаю, что со временем население привыкнет, и будет получать психиатрическую и наркологическую помощь на территории своего района», - продолжает Г. Абдыбаева.

Алкоголь уже не в моде

Но, конечно, основная задача наркологической службы - профилактика и лечение наркологических патологий. Для того, чтобы снизить популярность наркотиков и алкоголя в среде подрастающего поколения, врачи-наркологи планомерно выезжают в средние школы и вузы, участвуют в родительских собраниях, рассказывают о вреде наркомании и алкоголизма, демонстрируют видеоролики, а также выступают в СМИ. В общем, всеми возможными способами занимаются пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркопатологий. И это дает свои результаты.

«Уже в течение нескольких лет профилактические меры показывают положительную динамику. Из года в год число наркозависимых и людей употребляющих алкогольные напитки снижается. Если, к примеру, взять статистические данные за 2003-2004 годы, то тогда на учете состояли около 54 тысяч человек. На сегодняшний день на учете состоят около 7 тысяч. Из них около 2 тысяч наркозависимые, остальные больные алкоголизмом. То есть из года в год число таких больных в среднем на 10% снижается и в год мы в среднем снимаем с учета около 400 человек с выздоровлением, точнее со стойкой ремиссией. Конечно, бывает, что больные после снятия с учета вновь начинают употреблять алкоголь и наркотики. Но это единичные случаи. Бывает и так, что у бывшего пациента в силу каких-то причин происходит, так сказать, разовый срыв. Но в этом случае мы стараемся человека на учет снова не ставить, а просто наблюдаем за ним и помогаем вернуться к нормальной жизни. А для «хроников» у нас есть отделение принудительного лечения, куда больные помещаются по решению суда. Сроки лечения там составляют от полугода до 2 лет и все это время больные находятся в условиях изоляции и с ними естественно все это время работают соответствующие специалисты наркологи, психиатры, психологи. И в целом это тоже приносит неплохие результаты», - рассказала Г. Абдыбаева.

Что касается возрастных и социальных групп наиболее подверженных наркомании и алкоголизму, то, по словам врача, в последние время статистические данные говорят о том, что больных употребляющих алкогольные напитки все же стало намного меньше. И подвержены алкоголизму в основном люди в возрасте от 40 до 70 лет. Молодых алкоголиков, состоящих сейчас на учете, можно буквально по пальцам пересчитать. А вот среди наркоманов, к сожалению, превалирует в основном более молодой возраст от 20 до 40 лет.

«Что касается социального статуса, то в основном это люди, не имеющие никакого специального образования или со средне-специальным образованием. Но в основном это все же представители рабочих профессий. Конечно, среди больных есть и высокообразованные люди, даже медицинские работники, бывшие военные и сотрудники силовых структур, но их не так много. Ведь от интеллектуального развития тоже зависит - употребляет человек наркотики и алкоголь или нет. Если он понимает их вред и последствия, то вряд ли станет их употреблять. А малообразованность дает о себе знать», - считает Г. Абдыбаева.

Это страшное слово «учет»

В народе уже давно бытует мнение, что всех, кто обратился в Наркоцентр, автоматически ставят на учет. А потому многие пациенты до последнего запускают свою болезнь, опасаясь обращаться к врачам-наркологам. Однако, по словам Г. Абдыбаевой, это мнение не совсем верно, так как к каждому больному применяется индивидуальный подход.

«Если человек сохранный и единственный раз ушел в длительный запой, то это расценивается, как эпизод. А значит ставить его на диспансерный учет нет необходимости. Достаточно просто провести дезинтоксикацию. То есть, к каждому пациенту мы походим комплексно, а консультации вообще могут проводиться в условиях анонимности. А дальнейшее зависит от заключения врача-нарколога и желания больного. Правда, в пределах некоторых нормативных актов, в которые внесли изменения в 2017 году, было исключено из нашей структуры анонимное бесплатное лечение. Поэтому нами написаны и направлены письма в Минздрав, чтобы внесли обратно эти изменения и люди могли анонимно и в бесплатных условиях лечится. Пока же, если больной хочет пролечиться, но при этом сохранить анонимность, ему придется получать лечение в хозрасчетном отделении на платных условиях. Но все же мы не всех обратившихся за бесплатной помощью ставим на учет. Мы делаем это только, если человек действительно нуждается в стационарной помощи или же у него возникло состояние острого психоза. Если же можно ограничиться консультацией или оказать помощь на уровне амбулаторного лечения, то мы его не ставим на учет», - пояснила Г. Абдыбаева.

В общем, по ее словам, все определяется после врачебного осмотра. Естественно, сначала врач нарколог с больным беседует и выясняет наркоанамнез. Если этот человек уже неоднократно обращался в частные клиники, но лечение не помогло и у него проходит безремиссионное течение болезни (то есть он беспрерывно пьет или принимает наркотики), то постановка на учет ему ничем не помешает. Потому что нет гарантии, что он сейчас пролечится, наступит стойкая ремиссия (воздержание) и он через какое-то время вновь не вернется в центр. В таком случае его, конечно, могут поставить на учет, потому что его нужно будет в дальнейшем вести и наблюдать за течением болезни, а так же принимать лечебные меры иного характера, искать другие подходы. Если же у человека возник алкогольный психоз, называемый в народе «белая горячка», то здесь его уже однозначно нужно ставить на диспансерный учет, потому что за такими больными следует вести динамическое наблюдение, и они должны ежемесячно посещать врача-нарколога. Поэтому здесь вопрос анонимности не рассматривается.

«К слову, алкоголики состоят на учете 3 года, а наркоманы 5 лет. Но это срок динамического наблюдения. То есть, если человек который, например, состоит на учете с алкоголизмом, каждый месяц приходит к врачу-наркологу, и тот видит, что рецидивов нет, то через 3 года ему можно выставить «стойкую ремиссию» и снять с учета. Но если его поставили на учет и через каждые 2-3 месяца происходит рецидив, то через 3 года его, конечно, не снимут с учета. А бывает так, что состоящие на учете больные злостно уклоняются от посещения врача, а через 3 года приходят и говорят, мол, сегодня прошло ровно 3 года, так, что снимайте с учета. Но врачи ведь его 3 года не видели. Может он все это время вообще не выходил из запоя. Естественно, его не снимут с учета. В таких случаях мы собираем о нем сведения у участковых инспекторов полиции по месту жительства, у близкого окружения, родственников и назначаем новый срок наблюдения за ним до полугода. И если убеждаемся, что он действительно не употребляет алкоголь, через полгода снимаем его с учета», - рассказала Г. Абдыбаева.

Владимир Демидов

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