Общество

Полицейских в Алматы заподозрили в сговоре с сотрудниками наркослужбы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейских и сотрудников наркологической службы заподозрили в попытке "повесить" на водителя наркологическое опьянение, сообщает Zakon.kz.

Мать парня рассказала редакции 100baksoff, что ситуация произошла 12 октября 2025 года.

"Ее сын был остановлен сотрудниками полиции на улице Джангильдина для проверки документов. После предъявления удостоверения полицейские заявили, что подозревают его в употреблении наркотического вещества "меф". Задержанного доставили на медицинское освидетельствование. Как утверждает Леонид, после сдачи анализов врач сообщила сотрудникам полиции о якобы положительном результате. Спустя некоторое время один из полицейских, без участия медицинского персонала, лично сообщил ему, что анализы "показали наличие наркотика". Когда задержанный позвонил своей матери – врачу по профессии – и рассказал о случившемся, сотрудники полиции, услышав, что она медик, внезапно изменили позицию и заявили, что анализы "чистые", – говорится в публикации.

Приехав в наркослужбу мать потребовала предоставить официальное заключение. Но, по ее словам, сотрудники центра и полицейские отказались показать документы, заявив: "Все чисто, вы можете идти".

Алматинка просит обратить внимание компетентных органов – Антикоррупционной службы и Комитета национальной безопасности – на эту ситуацию и проверить действия полиции и специалистов Наркологической службы, расположенной по улице Макатаева, 10. По ее мнению, обстоятельства могут указывать на признаки возможного сговора и вымогательства.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали случай.

"Сотрудниками полиции был остановлен водитель автомашины в связи с отсутствием страхового полиса. За данное административное правонарушение он привлечен к ответственности в установленном законом порядке. При общении с водителем его внешний вид и поведение вызвали у сотрудников полиции подозрение в возможном нахождении в состоянии наркотического опьянения. В соответствии с законом мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы показали, что водитель не находился под воздействием наркотических веществ. Следует отметить, что направление на медицинское освидетельствование в подобных случаях является предусмотренной законом профилактической мерой, направленной на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения", – сообщили в ДП.

Там также добавили, что по данному факту проводится служебная проверка.

14 октября стало известно, что полиция Алматы сможет онлайн следить за происходящим в увеселительных заведениях с помощью современных интеллектуальных систем.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
