В Алматы назначены акимы Бостандыкского и Алмалинского районов

Акимам районов поручено принять меры по решению вопросов нехватки ученических мест в школах и перегруженности поликлиник.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом города Алматы акимом Алмалинского района назначен Беккали Торгаев. В свою очередь, акимом Бостандыкского района стал Алтай Рахимбетов, передает Zakon.kz.

В ходе совещания с активом города аким Алматы Бауыржан Байбек поставил перед ними ряд первостепенных задач, требующих принципиальных и системных подходов.

«Новым акимам районов необходимо уделить особое внимание вопросам дальнейшего благоустройства, озеленения, состояния улиц, а также архитектурного облика зданий. В рамках модернизации ЖКХ необходимо продолжить ремонт домов и активизировать работу по программе «Ветхое жилье», - отметил аким города.

Акимам районов совместно с управлениями образования и здравоохранения также поручено принять меры по решению вопросов нехватки ученических мест в школах и перегруженности поликлиник.

Стоит отметить, что новый аким Алмалинского района Беккали Торгаев более 5 лет проработал на аналогичной должности в Ауэзовском районе. С февраля 2015 года был акимом Бостандыкского района.

За 3 года налоговые поступления в районе увеличились на 22%, количество малых и средних предприятий на 12%, инвестиции в основной капитал на 28%. Создано более 13 тыс. новых рабочих мест, введено 1,3 млн. кв.м. жилья. Отремонтированы 47% дворов и все подземные переходы.

Новый аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом Алматинского городского управления экологии. 20 лет проработал в сфере охраны окружающей среды, в том числе руководителем управления природных ресурсов города Алматы. С февраля 2015 года являлся акимом Ауэзовского района.

За это время налоговые поступления здесь увеличились на 74%, розничный товарооборот на 60%, инвестиции на 40%, создано более 15 тыс. рабочих мест. Открыты 6 государственных и 60 частных детсадов.

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