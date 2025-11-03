В Бостандыкском районе Алматы назначили акима

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента и маслихатом города акимом Бостандыкского района назначен Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом утром 3 ноября рассказал в своем Telegram-канале советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Азамат Калдыбеков родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право". По программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США). Получил ученую степень доктора философии (Phd) в Казахском национальном аграрном исследовательском университете. Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы", – говорится в сообщении.

В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан". В 2018 году был главным инспектором акима аппарата города Алматы. С 2018 по 2019 год – руководитель аппарата акима Жетысуского района города Алматы. С 2019 по 2020 год занимал должности заместителя руководителя Управления земельных отношений и заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.

С 2020 по 2024 год работал акимом Алатауского района города Алматы. С 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима города Алматы.

На этой позиции он курировал управления внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии. С учетом большого спектра курируемых вопросов, Азамат Калдыбеков часто мелькал в СМИ, например, во время инспекций учреждений культуры и спорта. При нем началась реконструкция мемориального комплекса Райымбек батыра, проектирование новой – чисто футбольной – арены Алматы и т.д. Он же проверял готовность Центрального стадиона к "звездному нашествию", которое мегаполис испытал в текущем году – концертам Джей Ло, группы Backstreet Boys и матчу мадридского "Реала". Кроме того, недавно, на День Республики в Алматы распахнула свои двери общеобразовательная школа №220. На открытии которой Азамат Калдыбеков заявил о том, что всего в мегаполисе в текущем учебном году введут в строй 24 школы, из них 21 – в рамках национального проекта "Келешек мектептері". При Калдыбекове в мегаполисе были введены в эксплуатацию четыре частных общежития и два общежития вузов на 1115 койко-мест. До конца года планируется открыть еще пять объектов на 4 934 койко-места.

Кроме того, в т.г. в Алматы был реализован целый ряд масштабных молодежных инициатив: спортивный турнир "ALMA CUP", фестиваль "Jas Gala – 2025", проект "IQ-ALA jastary", проект "DÚISENBILIK SPORT-2025", лагерь "JAS CAMP" и другие.

Также новое кадровое назначение состоялось в акимате Алматинской области.