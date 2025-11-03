#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Общество

В Бостандыкском районе Алматы назначили акима

Аким Бостандыкского района Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 08:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента и маслихатом города акимом Бостандыкского района назначен Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом утром 3 ноября рассказал в своем Telegram-канале советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Азамат Калдыбеков родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право". По программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США). Получил ученую степень доктора философии (Phd) в Казахском национальном аграрном исследовательском университете. Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы", – говорится в сообщении.

В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан". В 2018 году был главным инспектором акима аппарата города Алматы. С 2018 по 2019 год – руководитель аппарата акима Жетысуского района города Алматы. С 2019 по 2020 год занимал должности заместителя руководителя Управления земельных отношений и заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.

С 2020 по 2024 год работал акимом Алатауского района города Алматы. С 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима города Алматы.

На этой позиции он курировал управления внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии. С учетом большого спектра курируемых вопросов, Азамат Калдыбеков часто мелькал в СМИ, например, во время инспекций учреждений культуры и спорта. При нем началась реконструкция мемориального комплекса Райымбек батыра, проектирование новой – чисто футбольной – арены Алматы и т.д. Он же проверял готовность Центрального стадиона к "звездному нашествию", которое мегаполис испытал в текущем году – концертам Джей Ло, группы Backstreet Boys и матчу мадридского "Реала". Кроме того, недавно, на День Республики в Алматы распахнула свои двери общеобразовательная школа №220. На открытии которой Азамат Калдыбеков заявил о том, что всего в мегаполисе в текущем учебном году введут в строй 24 школы, из них 21 – в рамках национального проекта "Келешек мектептері". При Калдыбекове в мегаполисе были введены в эксплуатацию четыре частных общежития и два общежития вузов на 1115 койко-мест. До конца года планируется открыть еще пять объектов на 4 934 койко-места.

Кроме того, в т.г. в Алматы был реализован целый ряд масштабных молодежных инициатив: спортивный турнир "ALMA CUP", фестиваль "Jas Gala – 2025", проект "IQ-ALA jastary", проект "DÚISENBILIK SPORT-2025", лагерь "JAS CAMP" и другие.

Также новое кадровое назначение состоялось в акимате Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Безымянные улицы Конаева получили названия
09:14, Сегодня
Безымянные улицы Конаева получили названия
Досаев назначил нового акима Алмалинского района Алматы
16:43, 15 апреля 2024
Досаев назначил нового акима Алмалинского района Алматы
Досаев назначил себе нового заместителя
12:45, 01 июля 2024
Досаев назначил себе нового заместителя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: