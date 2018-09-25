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МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве журналистки

Убийство произошло на почве ревности.

Фото : zakon.kz25 сентября 2018, 19:20

Трагическое событие произошло вчера ночью. Убийство журналистки Бекетовой И. на почве ревности совершил сожитель Гусейнов А.М., когда встретил ее с мужчиной в подъезде, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако, уходя, услышал, что он ее бьет, а когда поднялся обратно, то увидел ее лежащую без сознания, и вызвал скорую. В это время Гусейнов убежал в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли. Имеют двоих совместных детей.

На задержание преступника ориентирован весь личный состав и приданные силы столичного ДВД.

За совершение данного преступления разыскивается Гусейнов Анатолий Михайлович, 23.07.1984 г.р., уроженец Астаны.

При получении какой-либо информации, граждан просим незамедлительно сообщить в ДВД г. Астана по тел: 8 (7172) 71-60-17, 71-61-47, 71-60-21 или в дежурную часть 71-60-10, 71-60-11.


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