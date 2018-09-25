Казахстанские города будут строиться в едином стиле

Архитектурный облик городов приведут к единому стилю после внедрения нововведения в Алматы.

После внедрения в Алматы архитектурного дизайн-кода облик других городов также приведут к единому стилю. Об этом Sputnik Казахстан сообщил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов, сообщает Sputnik Казахстан.

Он объяснил, зачем нужен дизайн-код города и как он вписывается в концепцию города для пешеходов.

Дизайн-код – это собранные в одном своде правила и рекомендации для застройщиков и владельцев зданий.

"Метод архитектурно-градостроительного регулирования — дизайн-код — был разработан управлением архитектуры и градостроительства города Алматы впервые в 2017 году и размещен на сайте управления. Первый этап пилотного проекта завершен. Работа в этом направлении будет продолжена до конца 2019 года. Пока выполнена работа по центральной части города. Поэтапно будет охвачен весь мегаполис", — рассказал Ахмеджанов.

В 40-страничный сборник правил и рекомендаций вошли 175 городских улиц протяженностью 135 километров. Сейчас проект дизайн-кода Алматы введен в тестовом режиме.

"Из-за визуального шума люди перестают осознавать ценность города. Архитектурная ценность застройки теряется, глаз человека не отдыхает, и в результате горожане перестают гулять по улицам и проводят досуг в торговых центрах. Правильный дизайн-код возвращает культуру прогулок. Дизайн-код — свод правил и рекомендаций, с помощью которых формируется стилистически единая, безопасная, комфортная городская среда. Он показывает, как должны выглядеть фасады зданий, покрытие тротуара, освещение, элементы навигации, так как фасады зданий, как и благоустройство, занимают важную роль", — пояснил руководитель управления.

Также он рассказал, что в этом году в закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" внесено положение единого архитектурного стиля для городов.

"Это значит, что все города Казахстана пойдут по пути Алматы", — рассказал Ахмеджанов.

По словам собеседника, собственнику здания для его реконструкции не надо ломать голову над дизайном. На сайте управления есть возможность выбрать нужную улицу и выбрать уже готовые варианты цветов и материалов для ремонта. То же самое относится к застройке улиц.

"Дизайн-коды разработаны для каждой серии типовых домов, которые будут дополняться новейшими технологиями и архитектурными решениями. Учтены стандарты размещения велодорожек, деревьев, уличной мебели. Это не значит, что все дома будут одинаковыми. Такая мера позволит отойти от различной трактовки архитектурных решений отдельно взятых зданий", — утверждает Алмасхан Ахмеджанов.

В начале сентября аким города Бауыржан Байбек рассказал президенту Нурсултану Назарбаеву о дизайн-коде городской среды во время экскурсии по Алматы. Масштабная реконструкция улиц города началась в 2017 году и продолжается по сей день.

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