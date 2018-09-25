Генассамблея ООН встретила речь Трампа смехом

При этом президент США опоздал на собственное выступление.

Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

При этом Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает "спонсором терроризма", будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.

Также Трамп увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса. По его словам, любое решение конфликта в арабской республике должно включать в себя стратегию по отношению к Тегерану, который, по словам американского лидера, поддерживает и финансирует конфликт.

Также США работают над тем, чтобы отрезать Тегеран от возможностей продавать свою нефть, подчеркнул президент США.

"Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки", — сказал Трамп.

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