Астанчанин рассказал, как поймал выпавшего из окна мальчика

На то, чтобы осознать: он спас жизнь, Артёму потребовалось время.

В Астане обсуждают невероятное спасение ребёнка. Совсем маленький житель столицы едва не погиб, выпав из окна 10 этажа. Трагедию удалось избежать каким-то чудом. Буквально в последнюю секунду мальчика поймал сосед, живущий этажом ниже, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Вчерашний день жильцы этого двора явно запомнят надолго. На их глазах едва не произошло непоправимое. Ребёнок, оставшийся буквально на пятнадцать минут один дома, чуть не выпал из окна. Спасать мальчика пытались все, включая сотрудников КСК.

Мы выбежали, ребёнок висит, одеяло держали, потому что другого выхода не было. Туда добежать уже нереально было. Хорошо, что парень с 9 этажа, Артём, он вверх посмотрел, вниз посмотрел и руки, и ребёнок прямо в руки, - рассказывает Канат Аскаров.

На балконе этажом ниже Артём Карев оказался случайно. У мужчины был выходной, услышав крики на улице, он открыл окно посмотреть, что случилось. На раздумья - опасно ли это для него самого, времени не было.

- В первый раз в такую ситуацию попал. Покрепче встал и руки начал под него подставлять. Буквально секунд 15 он провисел и сорвался вниз. Пока он летел метра три до этажа, смог его поймать удачно, - вспоминает Артём Карев.

На то, чтобы осознать: он спас жизнь, Артёму потребовалось время. Говорит, сначала пребывал в шоковом состоянии. Известно, что помощь медиков понадобилась и матери мальчика, которая пришла позже.

- Сперва я даже не понял. Просто вышел на улицу, погулял, потом, уже когда узнали родители, родственники стали говорить, что это опасно было. Что когда так людей ловят, можно за ним так улететь. Чуть-чуть подумал, но деваться некуда было, я же не могу уйти и оставить так, - Артём Карев.

Уже уходя, в дверях мы столкнулись с инспектором по делам несовершеннолетних. К Артему она прибыла для получения подробной информации. Узнать, как вышло, что ребёнок чуть не разбился, хотели и мы. Но дверь в квартиру, где живет семья мальчика, никто не открывал. По словам Артёма, маленький сосед примерно семи лет, рассказал ему, что просто решил пойти погулять. Тепло оделся, но выйти не смог, так как был заперт. Поэтому решил разрезать москитную сетку. Наверняка 24 сентября станет вторым днём рождения юного астанчанина. Страшно даже предположить, что могло бы случиться, если бы не внимательность соседа. И справедливости ради нужно отметить: казахстанские спасатели неоднократно предупреждали горожан: не оставлять своих детей без присмотра. Второго такого Артёма может и не быть.

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