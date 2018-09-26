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В полиции прокомментировали напугавшее костанайцев WhatsApp-сообщение

Информация, озвученная в аудио сообщении, не подтвердилась.

Фото : Lada.kz26 сентября 2018, 10:54

По факту распространения аудио сообщения посредством мессенджера WhatsApp полицейские провели проверку, передает Zakon.kz.

В Костанайской области через WhatsApp накануне пошла рассылка о том, что около затобольской школы-гимназии незнакомая женщина просила учащихся школы ее сфотографировать. При этом вела себя она подозрительно, а недалеко стояла машина с открытыми дверьми. Данная рассылка напугала жителей региона.

"Данный факт был проверен сотрудниками костанайского районного отдела внутренних дел с выездом полицейских в школу. По итогам проверки информация, озвученная в аудио сообщении, не подтвердилась", - прокомментировали в полиции.


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