В полиции прокомментировали напугавшее костанайцев WhatsApp-сообщение

Информация, озвученная в аудио сообщении, не подтвердилась.

По факту распространения аудио сообщения посредством мессенджера WhatsApp полицейские провели проверку, передает Zakon.kz.

В Костанайской области через WhatsApp накануне пошла рассылка о том, что около затобольской школы-гимназии незнакомая женщина просила учащихся школы ее сфотографировать. При этом вела себя она подозрительно, а недалеко стояла машина с открытыми дверьми. Данная рассылка напугала жителей региона.

"Данный факт был проверен сотрудниками костанайского районного отдела внутренних дел с выездом полицейских в школу. По итогам проверки информация, озвученная в аудио сообщении, не подтвердилась", - прокомментировали в полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!