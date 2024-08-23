Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовые сообщения с номера 1414 напугали костанайцев

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 13:52 Фото: Zakon.kz
Многим жителям Костаная стали приходить сообщения с номера 1414 о необходимости обратиться в акимат в течение 15 дней и предоставить определенные документы, либо их исключат из очереди на жилье, сообщает Zakon.kz.

Жительница города Бадегуль Кадрелинова получила такое сообщение и запаниковала. Она пять лет стоит в очереди на жилье. И в сообщении не указано, какие нужно предъявить документы и куда обращаться. Причем сделать все нужно в довольно сжатые сроки.

"12 августа получила сообщение от 1414 о том, что нужно в течение 15 рабочих дней предоставить данные. Конкретно, какие документы, указано не было. Просто приходите по месту жительства в акимат. С тех пор все и началось, вчера я приехала в акимат, меня отправили в жилищные отношения. Когда я приехала сюда, здесь было очень много народу", – сообщила Бадегуль Кадрелинова.

По ее словам, в отделе жилищных отношений вразумительного ответа не дали.

Информацию подтвердили в Алау. По словам специалистов, на сегодня проводится инвентаризация списков очередников. Сообщения приходят для того, чтобы сверить данные: возможно, у кого-то появились дети, а кто-то сменил фамилию. Всего в Костанае в очереди на жилье стоят 14 тысяч человек.

"Автоматического исключения из очереди всех граждан, кому пришли СМС, не будет. Возможно в дальнейшем автоматическое снятие по нескольким основаниям: смерть человека, гибель человека, если человек и состав семьи не прописаны в данном населенном пункте, а также если имеется в собственности жилище. По этим основаниям возможно автоматическое исключение, по всем остальным случаям будет индивидуально отрабатываться", – говорит заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.

Кайрат Кудабаев отметил, что сообщение, которое получили очередники, немного некорректное – время у костанайцев есть до конца года. Приходить, кстати, тоже необязательно, сверить свои данные можно на специальном сайте Kezekte.kz А если какие-то данные изменились, добавить их можно также в онлайн-режиме.

Ранее казахстанцев убедительно попросили не передавать сообщения, направленные от 1414 с кодами, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным, что влечет угрозу стать добычей мошенников.

Читайте также

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
В акимате Алматы сделали уточнение по линейкам 1 сентября
Опасность в роще Баума
Алматинцев предупредили об опасности в роще Баума
Госуслуги
Еще 12 видов госуслуг полностью переведут в электронный формат
Ирина Капитанова
eGov Костанай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: