Раскрыто убийство 16-летнего подростка в Таразе

Подозреваемый задержан и признался в содеянном.

Раскрыто убийство 16-летнего подростка, избитого на одной из центральных улиц Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Поздним вечером 20 сентября в центре города, у автобусной остановки перед зданием АО "Казфосфат", в ходе драки погиб 16-летний студент колледжа. Раскрытие этого преступления было взято на контроль областного ДВД.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным местными полицейскими, все участники преступления были задержаны. Все они оказались несовершеннолетними.

"В тот день компания ребят отмечала день рождения общей знакомой в одном из кафе города. После дня рождения они решили пройтись по центру, где столкнулись с группой незнакомых парней, один из которых умышленно проткнул один из подаренных девушке воздушных шаров. В результате между группами несовершеннолетних начался словесный конфликт, в ходе которого один из незнакомцев неожиданно нанес удар потерпевшему в челюсть и убежал вместе с остальными. От полученного удара молодой человек упал на землю и скончался до приезда кареты скорой помощи. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Как отметили в ведомстве, подозреваемый уже полностью признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!