Назначен новый аким Ауэзовского района Алматы
Им стал Ануар Ускенбаев.
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом города Алматы акимом Ауэзовского района стал Ануар Ускенбаев, передает пресс-служба акимата.
Новый аким Ауэзовского района имеет значительный опыт работы в органах государственного управления.
В разное время работал в министерстве индустрии, более 5 лет в Счетном комитете. Был руководителем Службы внутреннего аудита Центрального аппарата партии «Нұр Отан».
В 2015 году назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. С 2016 года занимал должность руководителя управления жилья и жилищной инспекции города.
За время его работы управлением инициированы поправки в законы по вопросам КСК, приняты Правила содержания жилищного фонда. Запущен проект «Е-КСК». В рамках Программы модернизации ЖКХ отремонтировано более 550 домов, в том числе 520 лифтов.
25 сентября также были назначены акимы Бостандыкского и Алмалинского районов Алматы.
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