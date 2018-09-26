Назначен новый аким Ауэзовского района Алматы

Им стал Ануар Ускенбаев.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом города Алматы акимом Ауэзовского района стал Ануар Ускенбаев, передает пресс-служба акимата.

Новый аким Ауэзовского района имеет значительный опыт работы в органах государственного управления.

В разное время работал в министерстве индустрии, более 5 лет в Счетном комитете. Был руководителем Службы внутреннего аудита Центрального аппарата партии «Нұр Отан».

В 2015 году назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. С 2016 года занимал должность руководителя управления жилья и жилищной инспекции города.

За время его работы управлением инициированы поправки в законы по вопросам КСК, приняты Правила содержания жилищного фонда. Запущен проект «Е-КСК». В рамках Программы модернизации ЖКХ отремонтировано более 550 домов, в том числе 520 лифтов.

25 сентября также были назначены акимы Бостандыкского и Алмалинского районов Алматы.

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