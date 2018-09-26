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Раскрыты подробности стрельбы в Алматы: полицейский стрелял в родственника

У мужчин произошел конфликт.

Фото : caravan.kz26 сентября 2018, 20:04

Пресс-служба министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировала инцидент, который произошел 26 сентября в Алматы, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что полицейский выстрелил в своего коллегу. Как рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, инспектор МПС, который произвел выстрел, приходится пострадавшему близким родственником. У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве.

Инцидент произошел на территории МПС города. Оба сотрудника заступили в наряд, естественно, получили оружие, и один решился произвести выстрел из табельного оружия в родного человека.


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