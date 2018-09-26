Стала известна причина убийства журналистки в Астане

По версии МВД, преступление было совершено на почве ревности.

Столичные полицейские разыскивают убийцу журналистки Ирины Бекетовой. Женщина погибла минувшей ночью в подъезде собственного дома. Полицейские уже установили личность нападавшего - это гражданский муж Бекетовой Анатолий Гусейнов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Как сообщают в МВД, убийство произошло на почве ревности, когда Гусейнов встретил жену в подъезде со знакомым. Он набросился на женщину с кулаками. Удары оказались смертельными. Коллеги запомнили Ирину крайне ответственным человеком. Долгое время она проработала в отраслевой газете. Воспитывала четверых детей, в том числе инвалида. Самому старшему 12 лет, младшим двойняшкам исполнилось три года.

Маржан Бакиева, коллега Ирины Бекетовой:

- Ира, если брала материал, она до последнего следила, чтобы он вышел именно в том виде, в котором она хотела, чтобы проблема была решена. То есть она работала не ради галочки в её трудовой. Она действительно хотела, чтобы людям было лучше. Поэтому её уход – это большая потеря для журналистов и вообще для профессиональной сферы.

Журналистку Ирину Бекетову убили у подъезда дома. На месте не оказалось ее сумки.

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