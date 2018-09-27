Автохамов в Астане ловят и помощью карет скорой помощи

За выезд полицейским удается выявить 5-6 нарушителей.

В Астане полицейские поменяли машины и пересели в кареты скорой помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Правоохранители таким образом пытаются выявить автохамов, которые не уступают дорогу неотложкам.

- Данные правонарушители привлекаются к административному штрафу в размере 10 МРП по статье 598 пункт Правила 6 и 2 Кодекса РК об административных правонарушениях? - прокомментировал инспектор службы полка ДПП МПС ДВД г. Астаны Дархан Нурмаханбетов.

Тем не менее, вежливые водители на дорогах - редкость.

- Они думают о своём. Или музыку слушают, или по телефону разговаривают. Там уже от ситуации зависит. Они не обращают внимания. Они считают, что по правилам, пока мы не убедимся, скорая должна стоять и ждать. Из-за этих хамов мы теряем 10-15 минут. А это жизнь человека, - сказал водитель скорой помощи Болат Бизаков.

В последние месяцы такие бригады всё чаще колесят по дорогам столицы. За выезд полицейским удается выявить 5-6 нарушителей. Мера действенная, но не всегда эффективная. Ведь окажется ли скорая помощь действительно скорой, зависит от всех участников дорожного движения.

18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи. Он нанес телесные повреждения водителю машины.

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