Автохамов в Астане ловят и помощью карет скорой помощи
За выезд полицейским удается выявить 5-6 нарушителей.
В Астане полицейские поменяли машины и пересели в кареты скорой помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
Правоохранители таким образом пытаются выявить автохамов, которые не уступают дорогу неотложкам.
- Данные правонарушители привлекаются к административному штрафу в размере 10 МРП по статье 598 пункт Правила 6 и 2 Кодекса РК об административных правонарушениях? - прокомментировал инспектор службы полка ДПП МПС ДВД г. Астаны Дархан Нурмаханбетов.
Тем не менее, вежливые водители на дорогах - редкость.
- Они думают о своём. Или музыку слушают, или по телефону разговаривают. Там уже от ситуации зависит. Они не обращают внимания. Они считают, что по правилам, пока мы не убедимся, скорая должна стоять и ждать. Из-за этих хамов мы теряем 10-15 минут. А это жизнь человека, - сказал водитель скорой помощи Болат Бизаков.
В последние месяцы такие бригады всё чаще колесят по дорогам столицы. За выезд полицейским удается выявить 5-6 нарушителей. Мера действенная, но не всегда эффективная. Ведь окажется ли скорая помощь действительно скорой, зависит от всех участников дорожного движения.
18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи. Он нанес телесные повреждения водителю машины.
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