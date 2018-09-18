Гражданин Турции задержан за нападение на водителя "скорой" в Алматы
18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи.
Фото : old.ssmp-almaty.kz18 сентября 2018, 17:33
Сотрудники отдела розыска и Полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы задержали напавшего на водителя "скорой" 28-летнего гражданина Турции, сообщает Zakon.kz.
«Установлен и задержан водитель автомашины марки "Фольксваген Пассат", который сегодня в результате конфликта нанес телесные повреждения водителю машины "скорой медицинской помощи". Им оказался гражданин Турции, 1990 года рождения. Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по ст.293 ч.1 УК РК», - сообщили в полиции.
В рамках начавшегося досудебного расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий и экспертных исследований, которые обеспечат объективность, полнота и всесторонность расследования.
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