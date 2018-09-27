В шахтах "Арселор Митттал Темиртау" выявили 1500 нарушений

8 карагандинских шахт работают с опасными нарушениями.

В ходе проверки угольных шахт и обогатительного комбината "Арселор Митттал Темиртау" прокуратурой Карагандинской области выявлен ряд нарушений, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

8 карагандинских шахт работают с опасными нарушениями. Выявили свыше 1500 нарушений.

- 600 единиц оборудования не соответствуют требованиям. Оборудование превышает сроки эксплуатации. В рабочих зонах уровень освещенности, скорость движения воздуха, не соответствует нормативам. Так же производится выброс газа и пыли в производственных помещениях, - прокомментировал зам. начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Карагандинской области.

В Карагандинской области под землей трудятся около 13 тысяч горняков. Потому вопрос условий работы - один из самых важных. Как отметили прокуроры, промышленная и противопожарная безопасность обеспечены не в полной мере. Рабочие места не соответствуют санитарно - гигиеническим нормам. Не всегда шахтерам выдают бесплатное молоко за вредность, проверяющие так же обнаружили факты переработки горняков. Половину выявленных нарушений компания уже устранила, подытожили в прокуратуре. Замена устаревшего оборудования на угольных шахтах будет поэтапной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!