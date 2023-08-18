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Шахту "Казахстанская" проверяли в 2022 году и выявили 168 нарушений

ЧП в шахте "Казахстанская", проверка выявила 168 нарушений Фото: rawpixel
Руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев на брифинге 18 августа заявил, что еще в прошлом году на шахте "Казахстанская" выявили сотни нарушений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кенгирбай Есенеев сообщил, что в последний раз проверку шахты "Казахстанская" проводили в ноябре-декабре прошлого года.

"Там выявили более 168 нарушений, привлекли к ответственности в виде штрафа юридическое лицо. За те грубые нарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления передали в экономический суд на приостановку трех объектов", – сказал Кенгирбай Есенеев.

По его данным, на сегодняшний день по определению суда эти нарушения перепроверены.

"Частично они были устранены, частично – нет. Но решение суда вынесено: приостановить данный объект до полного устранения нарушений. Проверки по месту, где произошла авария, проводили, вопросы по нарушению требований были. В данной выработке были нарушения, но не те, которые угрожают жизни и здоровью", – заявил спикер.

Ранее стало известно, какую помощь окажут пострадавшим горнякам шахты "Казахстанская".

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