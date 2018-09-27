Речь Порошенко усыпила главу МИД Украины

Судя по видео, около половины мест в зале остались свободными.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Видеозапись трансляции опубликовал на YouTube украинский «Пятый канал».

В кадре появляется задремавший глава МИД (на 17-й минуте), супруга Порошенко Марина и министр здравоохранения Ульяна Супрун, а также члены делегаций других стран. Судя по видео, около половины мест в зале остались свободными.

Большую часть речи украинский лидер посвятил обвинениям в адрес России.

Источник: Лента.ру

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