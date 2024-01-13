Ситуация в Украине: новый глава МИД Франции прибыл в Киев

Фото: Twitter.com/francediplo

Украина остается приоритетом внешней политики Франции, заявил на пресс-конференции в Киеве глава французского МИД Стефан Сежурне. Вместе с ним конференцию проводил украинский министр иностранных дел. Визит в Киев стал первой зарубежной поездкой французского министра после его назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.

Великобритания объявила о военной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году (он начинается в апреле).

Число погибших в результате дневного обстрела Херсона увеличилось до двух человек, сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт, сообщает телеграм-канал украинского издания "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа". Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о дискуссиях, разгоревшихся в украинском парламенте по поводу нового законопроекта о мобилизации. Сообщалось о требовании депутатов отменить ряд норм, которые они считают неконституционными.

Илон Маск высказался о смерти в Украине американского блогера Гонсало Лиры, назвал ситуацию "полным беспределом". Ранее Госдеп США подтвердил смерть американца. Накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что 55-летний блогер умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "попустительстве", что привело к "заключению и пыткам" Лиры.

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, помогавшего незаконно пересечь реку Днестр гражданину Украины. Об этом сообщает издание "Страна" в Telegram.

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