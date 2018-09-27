KASE будет исполнять функции контрагента на валютном рынке с 1 октября

C использованием механизма центрального контрагента до конца текущего года Нацбанк планирует активизировать внедрение долгосрочных инструментов на своп рынке.

С 1 октября Казахстанская фондовая биржа (KASE) приступает к исполнению функции центрального контрагента на валютном рынке и будет осуществлять страхование сделок. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы, передает Zakon.kz.

Он отметил, что это огромный шаг в развитии финансового рынка Казахстана, который стал возможен только после принятия поправок в законодательство этим летом.

«Фактически, теперь сделки на валютном, и в перспективе на других рынках, будут заключаться не между его участниками напрямую, а через центрального контрагента, который станет посредником и возьмет на себя все риски неисполнения сделок. Это позволит улучшить управление рисками, обеспечивая стабильность на рынке, а также повысит привлекательность для иностранных участников», - сказал глава Нацбанка.

По его словам, с использованием механизма центрального контрагента до конца текущего года Национальный банк планирует активизировать внедрение долгосрочных инструментов на своп рынке, что позволит банкам хеджировать валютные риски и предлагать подобные продукты своим клиентам.

«С 15 октября начнется размещение краткосрочных нот Национального банка по системе Т+2, то есть с расчетами на второй день. Данная система соответствует международной практике и является стандартом при проведении операций с ценными бумагами на мировых финансовых рынках», - рассказал он.

Следующим этапом станет переход на систему расчетов Т+2 для государственных ценных бумаг министерства финансов. Для граждан данные нововведения не будут иметь никаких негативных последствий, и больше направлены на улучшение условий для профессиональных участников финансового рынка, заключил Д. Акишев.

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