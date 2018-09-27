"Непрощенный": худший российский режиссер снял свой лучший фильм

Сарик Адреасян впервые за карьеру снял фильм, к которому не испытываешь физическое отвращение. Но это единственный плюс.

Как превратить надрывную историю о последствиях авиакатастрофы для одного человека, ставшего национальным героем, в двухчасовую слезодавилку, наглядно показал режиссер фильма "Непрощенный" Сарик Андреасян. На этот раз Андреасян, чье имя уже стало нарицательным по отношению к низкопробным поделкам кинематографа, снял действительно лучшую картину за свою карьеру. Но лучшая она лишь потому, что его прошлые работы с каждым разом все сильнее пробивали дно российской режиссуры. Сегодня в обзоре Zakon.kz разберемся, почему Дмитрий Нагиев снялся в самой несмешной серии "Осторожно модерн".

В первую очередь три гвоздя в "Непрощенного" до выхода в большой прокат в интервью Юрию Дудю вбил сам Нагиев. Давайте по порядку:

Гвоздь номер один - хотя авторы ленты особо не распространялись, но именно Нагиев широкой аудитории представил фамилию режиссера. И это вполне резонно, учитывая его прошлое, оттолкнуло часть аудитории от просмотра.

Гвоздь номер два - Нагиев озвучил сроки съемок и тут оказалось, что двухчасовой фильм, длинною в жизнь одного отчаявшегося человека, сняли за 26 дней. Это примерно столько же, сколько требуется создателям западных видеоклипов для трехминутного видеоряда.

Третий гвоздь - актер признался, что как-то даже не пытался попасть в образ своего реального прототипа и просто сыграл среднестатистического осетина. Занавес.

Несмотря на это, не расстраивайтесь, похвалить Нагиева есть за что. Даже при столь приземленном образе, он получился как минимум убедительным. Нужно лишь перетерпеть первые 30 минут, где привыкаешь к голосу постаревшего прапорщика Задова из "Осторожно модерн" и пытаешься не заржать. Но тут, к сожалению, сценаристы не смогли главного - вложить в неплохого актера адекватные и интересные реплики, черты характера, и передать тем самым образ настоящего Калоева. Нет, тут есть цитаты из интервью и репортажей, ну или книги "Столкновение", которая сегодня является самым достоверным источником о жизни Виталия, но их немного. В остальном вас ждет двухчасовая отсебятина.

Диалоги же в целом - это в принципе беда "Непрощенного". Персонажи говорят долго, растягивают слова, делают томительные паузы, что в купе с категорично нединамичным развитием сюжета, убивает все повествование. Честное слово, в перерывах между паузами в диалоге двух героев можно сожрать бургер, выспаться и сходить на другой сеанс (правильное решение). И дело тут не в предвзятости к режиссеру. Просто как не умел Андреасян снимать хорошее кино со стилем, смыслом, историей, так и не научился. И если в прошлом он мог оправдать свою профессиональную беспомощность "оригинальными" сценариями и "историями с нуля", то здесь не прокатит - на руках в открытом доступе был весь бэкграунд. Но, видимо, создатели решили ограничиться "Википедией" и своей фантазией, поэтому далее о сюжете.

Почему хотели драмы, а получилось уныние

В основе сюжета лежит трагическая история Виталия Калоева, архитектора из Владикавказа, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером в Швейцарии в 2002 году всю свою семью - жену, сына и дочь. В самом фильме показали, как Калоев искал свою семью на месте катастрофы, как страдал после, и почему он убил диспетчера, из-за которого произошла трагедия. Тем временем каждая сцена фильма направлена только на одно - выдавить из вас слезу.

Плакать придется - это факт. От видов мертвых детей, могилы погибших родных Колоева (кладбище практически второй главный персонаж фильма, настолько часто вам будут тыкать им в лицо. При этом со смаком, долгими планами). Но вся картина бедная. Катастрофу вам не покажут: две точки на радаре исчезают - все остальное додумывайте сами. Как на самом деле Калоев искал детей, как и всю остальную историчность, пустили под нож ради монотонных диалогов, минутных пролетов камеры, дальнейшие приемы искусственного растягивания хронометража нет смысла перечислять. В фильме есть ровно одна хорошая сцена, которую полностью вывозит Нагиев - это прибытие на место аварии. Дальше вам будут показывать виды могил, скорбящего отца в быту, вперемешку с кадрами сна Калоева. Нельзя не отметить очередную халтуру, сон Калоева - это одни и те же кадры автомобиля, из которого актер Калоева безуспешно пытается выбраться для возвращения к своей семье. Эту сцену вам покажут несколько раз, длится она около двух минут. Но она не несет в себе никакой смысловой нагрузки (особенно в третий раз подряд). Это еще один дешевый трюк по нагнетанию слез в скудном арсенале режиссера.

"Мне кажется, что если делать все по правде, то кино потеряет легкость, станет фундаментальным, его будет трудно смотреть. Если я начну долго рассказывать историю, то потеряю зрителя", - сказал как-то в интервью Сарик Андреасян.

Лучше бы он и не начинал долгих историй. К слову, о правдивости. Режиссер остался верен себе: в фильме переиначены практически все факты, и к реальности они имеют лишь посредственное отношение (совпадают несколько ключевых моментов). Так что если вы пришли узнать "как было на самом деле," рекомендуется уже упомянутая книга "Столкновение".

Вердикт: О таких фильмах не принято говорить слишком резко. Кинокритики стараются подбирать слова, плавно обходить совсем уж провальные моменты, не замечать фактические косяки. Факты, несмотря на это, простые: хороший ли это фильм? Нет. Поплачете ли вы при просмотре? Скорее всего, да. Лучший ли это фильм в карьере Адреасяна? Однозначно, да, но это как быть лучшим здоровым спортсменом на паралимпиаде. Будут ли люди покидать зал до конца фильма? Будут. Даже на закрытом показе до финала дотерпели далеко не все. Финал получился пресным, да еще и с ошибками в якобы реальных фактах, которые показывают перед титрами о дальнейшей судьбе Виталия Калоева, что как бы намекает о таланте и старании авторов.

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