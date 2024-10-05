Сняли новый фильм об олимпийской чемпионке Симоне Байлз

Сняли документальный фильм, посвященный карьере и жизни семикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Первая часть документального сериала о Симоне Байлз вышла в июле 2024 года перед стартом Олимпиады в Париже. Вторая часть получила название "Возвращение Симоны Байлз". В трейлере звезда американского и мирового спорта отмечает, что на ее третьей Олимпиаде в Париже ей помог опыт.

"Но поскольку я теперь старше, я немного больше боюсь", – признается спортсменка.

В продолжении картины гимнастка отправляется в Париж, чтобы справиться с неудачами предыдущих Игр и завершить спортивную карьеру на лучшей ноте. Лента раскроет, насколько нелегко для Байлз оказалось вновь покорить олимпийскую вершину.

Выяснилось, что процесс подготовки был омрачен непростыми событиями в личной жизни спортсменки. Он также приоткрывает правду о том, что уже на олимпийском помосте Байлз повредила ногу.

Премьера второй части состоится 25 октября на стриминговом сервисе Netflix.

А на медиа сервисе MEGOGO стал доступен приключенческий экшен "Дэдпул и Росомаха".