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Нурлан Оразов стал первым замом директора Службы внешней разведки

Он освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".

Фото : regnum.ru27 сентября 2018, 13:14

Нурлан Оразов назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", передает Zakon.kz.

"Распоряжением Главы государства Оразов Нурлан Оразович назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", он освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - сообщается на сайте Акорды.

Также сегодня, 27 сентября, был назначен директор Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".


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