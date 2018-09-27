Назначен директор Службы внешней разведки Казахстана
Им стал Сартаев Исатай Бахтиярович.
Фото : NewTimes.kz27 сентября 2018, 13:01
Распоряжением Нурсултана Назарбаева Сартаев Исатай освобожден от должности первого заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» в связи с переходом на другую работу, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт "Акорда".
"Назначить Сартаева Исатая Бахтияровича директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении.
19 сентября Исатай Сартаев был назначен исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Казахстана. Прежний директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов назначен помощником президента - секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.
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