Национальный банк гордится тем, как управляет пенсионными активами казахстанцев

Нацбанк продолжает работу по разработке системы передачи пенсионных накоплений под управление частным или иностранным компаниям.

Глава Национального банка Данияр Акишев прокомментировал вопрос управления активами ЕНПФ, сообщает Zakon.kz.

"Все мы отчисляем взносы в накопительную пенсионную систему. Эти отчисления полностью поступают в ЕНПФ под управлением Национального банка. Мы хорошо управляем, мы гордимся этим. Но в то же время мы видим, что на рынке должна быть конкуренция", - сказал он.

В то же время Нацбанк работает над тем, чтобы выработать систему передачи пенсионных накоплений под управление частным или иностранным компаниям. Передача управления компаниям на внутреннем рынке пока не дозволено из-за текущего законодательства

"Мы работаем с правительством и надеемся на то, что мы сможем все эти предложения обсудить и выработать единую позицию в интересах наших граждан и в интересах защиты этих накоплений. Дискуссия продолжается", - проинформировал председатель Нацбанка.

Данияр Акишев также назвал процедуры отбора компаний, которым доверено управление пенсионными активами.

"Мы проводим абсолютно такие же процедуры выбора внешних управляющих, как мы это делаем для активов Национального фонда. Это очень жесткие условия. Более того, что у нас наработан большой опыт переговорный с такими компаниями. Мы можем максимально снижать стоимость такого управления, и это будет отражаться на доходности пенсионных активов. Эффект масштаба работает на интересы наших граждан", - проинформировал он.

По словам Акишева, выбранные компании - это ведущие мировые игроки, под управлением которых находятся миллиарды долларов. У них есть огромный опыт, история, репутация и абсолютно прозрачные схемы управления.

"Я думаю, наши граждане могут не сомневаться в том, что их деньги, валютные накопления инвестируется исключительно в компании, имеющим самую высокую репутацию по самой низкой цене", - сообщил Данияр Акишев.

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