Управление пенсионными активами: зачем это нужно казахстанцам

Чем чревато для казахстанцев использование пенсий на покупку жилья и в чем заключаются плюсы от передачи пенсионных накоплений в управляющие компании, в материале Zakon.kz

В рамках международного круглого стола "Перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем" эксперты обсудили ряд вопросов, связанных с пенсионной системой. В частности, представители финансового сообщества озвучили плюсы от передачи накоплений в управляющие компании, а также рассказали о возможных рисках, связанных с использованием части пенсий на приобретение жилья.

Промежуточные результаты

По словам председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены Бахмутовой, пенсионная система выполнила поставленные задачи по накоплению пенсионных активов, которые в 2023 году составили почти 15 трлн тенге.

"Количество пенсионных счетов, более или менее равное числу участников системы, достигло 11 миллионов, по сравнению с менее чем 7 миллионами в 2005 году. В относительном выражении участники пенсионной системы составляют 55,3% от общей численности населения". Елена Бахмутова

Фото: ЕНПФ

Также о положительных промежуточных результатах пенсионной системы, по ее словам, говорит тот факт, что соотношение пенсионеров к занятому населению за 18 лет увеличилось с 22,7% до 25,6%. При этом доля пенсий, выплачиваемых из бюджета, существенно снизилась с 2,36% до 1,96% от ВВП. Однако средняя номинальная государственная пенсия за этот период увеличилась в 8 раз.

Спикер добавила, что средние пенсионные накопления также неуклонно растут, за исключением 2022 года из-за больших изъятий на покупку недвижимости. К слову, изъятия пенсионных накоплений на покупку недвижимости в 2021-2022 годах, по ее мнению, "совершенно не соответствуют заложенным принципам пенсионной системы".

Чем рискуют казахстанцы, которые потратили пенсии на жилье?

Елена Бахмутова отметила, что в некоторых странах также существует возможность снимать пенсионные накопления на покупку жилья, например, в Сингапуре. Однако взносы в систему в этой стране составляют более 30%. Соответственно, размер накоплений и потенциальные выплаты из накопительной части составляют значительную часть замещаемого дохода.

"В Казахстане это пока не так. В перспективе, если у человека действительно хватает накоплений для того, чтобы компенсировать ему как минимум 40% выпадающего дохода, гипотетически он может использовать часть своих накоплений на приобретение жилья. Но, к сожалению, при сегодняшней ситуации у большинства людей, которые это делают, недостаточно накоплений для того, чтобы при достижении пенсионного возраста компенсировать 40% своих доходов". Елена Бахмутова

Таким образом, люди, воспользовавшиеся этой опцией, рискуют получать мизерные пенсионные выплаты, что в свою очередь может стать поводом для обсуждений о том, что накопительная пенсионная система не дает достаточного дохода в старости. Поэтому данное решение в текущих условиях, возможно, было несколько преждевременным. Для того, чтобы пенсионная система вызрела, необходимо как минимум 40 лет, считает эксперт.

"Тогда и появится категория вкладчиков, которая может использовать какую-то часть своих накоплений на иные цели, так как их будет достаточно и для пенсий". Елена Бахмутова

Тем не менее, плюсы у этого проекта также есть. Эксперт считает, что благодаря ему граждане поняли, что это их собственные накопления.

"Традиционно сложилось так, что пока работодатель удерживает пенсионные взносы при выплате зарплаты, люди думают, что это что-то типа государственной системы, которая не имеет к ним никакого отношения. Теперь люди поняли и посчитали, что это за накопления и поняли, что ими можно распорядиться. Это первый шаг, и это благо, я надеюсь, что теперь после такой встряски будут более осмотрительные действия со стороны государственной политики и они будут направлены на то, чтобы люди сберегали деньги". Елена Бахмутова

Необходимо, чтобы люди думали не только о сбережении средств, но и о том, насколько они сохранны, куда инвестируются, какой доход приносят. По ее словам, сегодня одна из главных задач на пути к этому – это формирование системы частного управления пенсионными активами с набором различных инвестиционных стратегий в интересах вкладчиков.

Для чего нужны управляющие пенсионными активами?

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что создание единого оператора накопительной пенсионной системы, которое произошло после реформы в 2014 году, позволило обеспечить единую оценку пенсионных активов, исключило частую миграцию вкладчиков, информационную прозрачность системы. Однако проведенная реформа имела и негативные последствия.

"Отказ от частного управления пенсионными активами привел к отсутствию конкуренции на рынке пенсионных услуг, присутствие единственного управляющего пенсионными активами лишило вкладчиков возможности участия в выборе стратегии управления его пенсионными накоплениями". Мадина Абылкасымова

Фото: ЕНПФ

Чтобы исправить ситуацию, в январе 2021 года были приняты поправки в пенсионное законодательство, предусматривающие право граждан передавать "сверхдостаточную" часть своих пенсионных накоплений в управление частным управляющим компаниям. Такое право получили вкладчики ЕНПФ, у которых есть пенсионные накопления, превышающие "порог минимальной достаточности".

Но в июле 2023 года "порог минимальной достаточности" был снят, и у казахстанцев появилась возможность передавать в частное управление до 50% своих пенсионных накоплений.

К 1 сентября 2023 года объем переданных в частное управление пенсионных накоплений составил 11 млрд тенге, что составляет порядка 0,3% от общего объема использованных пенсионных накоплений в размере 3,6 трлн тенге. По словам главы АРРФР, потенциальный объем пенсионных накоплений, который может быть переведен в частное управление, – 7,8 трлн тенге.

"Данная инициатива будет способствовать увеличению инвестиционного потенциала управляющих компаний и расширению возможностей для управления своими пенсионными активами вкладчиков с небольшим объемом пенсионных накоплений", – заключила Мадина Абылкасымова.

На сегодняшний день рынок управляющих пенсионными активами представлен Национальным банком и 5 частными компаниями (First Heartland Jysan Invest, BCC Invest, Halyk Global Markets, Сентрас Секьюритиз, Halyk Finance) с разными инвестиционными стратегиями.

Елена Бахмутова добавила, что результаты работы управляющих компаний по состоянию на 1 августа этого года являются многообещающими: четыре из пяти управляющих активами показывают значительно лучшие результаты, чем Нацбанк, несмотря на небольшие активы. Тем не менее, требуются некоторые изменения в регулировании.

"Это наблюдение также подчеркивает еще одну задачу. Необходимо унифицировать требования как к частным управляющим активами, так и к Национальному банку в части компенсации потерь, регулирования и контроля их деятельности в роли управляющего пенсионными активами". Елена Бахмутова

Спикер считает, что это поспособствует доверию граждан, регулярным отчислениям, а также существенным пенсионным выплатам для тех, кто делал взносы, и меньшая нагрузка на бюджет. В результате правительство сможет оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается, вместо того, чтобы оказывать небольшую помощь всем гражданам в пожилом возрасте.