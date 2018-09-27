Резкого повышения цен на мясо в Алматы не наблюдается - акимат
Был проведен анализ.
Фото : advooks27 сентября 2018, 14:29
В пресс-службе акимата Алматы прокомментировали ситуацию с ценами на мясную продукцию в городе, передает Zakon.kz.
Управление сельского хозяйства и ветеринарии Алматы на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе и на мясо.
"Согласно анализу, резкого повышения цен на мясную продукцию в Алматы не наблюдается. В настоящее время говядина в город поступает по 1380-1420 тенге за кг, конина - по 1550-1650 тенге за кг. При этом, среднереализационная цена на рынках города составляет от 1500-1800 тенге за кг. К примеру, килограмм лопаточно-грудной части говядины на рынке "Тастак" стоит в пределах 1500-1600 тенге за кг, на рынке "Сары-Арка" до 1600-1700 тенге за кг, на "Барысе" - 1550-1600 тенге за кг", - сообщили в горакимате.
Отмечается, что в среднем в месяц на рынки города поступает 450-550 т. говядины, 120-160 т. баранины, 200-250 т. конины и 80-100 т. свинины.
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