Резкого повышения цен на мясо в Алматы не наблюдается - акимат

Был проведен анализ.

В пресс-службе акимата Алматы прокомментировали ситуацию с ценами на мясную продукцию в городе, передает Zakon.kz.

Управление сельского хозяйства и ветеринарии Алматы на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе и на мясо.

"Согласно анализу, резкого повышения цен на мясную продукцию в Алматы не наблюдается. В настоящее время говядина в город поступает по 1380-1420 тенге за кг, конина - по 1550-1650 тенге за кг. При этом, среднереализационная цена на рынках города составляет от 1500-1800 тенге за кг. К примеру, килограмм лопаточно-грудной части говядины на рынке "Тастак" стоит в пределах 1500-1600 тенге за кг, на рынке "Сары-Арка" до 1600-1700 тенге за кг, на "Барысе" - 1550-1600 тенге за кг", - сообщили в горакимате.

Отмечается, что в среднем в месяц на рынки города поступает 450-550 т. говядины, 120-160 т. баранины, 200-250 т. конины и 80-100 т. свинины.

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