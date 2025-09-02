#АЭС в Казахстане
Общество

В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность повышения цен на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал один из основных факторов высоких цен на мясо, которые сейчас наблюдаются в стране.

"Сейчас экспорт в два раза выше – соответственно, это все дает влияние на цены внутри страны. Вместе с тем сейчас цена (на мясо. – Прим. ред.) стабильна. По поручению министра наши специалисты проехались по всем крупным откормочным площадкам, загруженность есть, мясо есть – запасы порядка 50 тысяч тонн в регионах, это на несколько месяцев", – сказал Султанов.

Сейчас, по его словам, никакого дефицита в стране нет, однако есть давление со стороны импортеров на ценовую политику.

"Если дорожать будет – у акиматов есть все механизмы, чтобы цены сдерживать. Сейчас не сдерживают, потому что мы смотрим на себестоимость и производство мяса. У хозяйств, которые содержат скот на отгульном выпасе, себестоимость порядка 1800-1900 тенге. На рынках цена сейчас начинается с 3,5 тысячи тенге. Снижение цен будет зависеть от обеспеченности кормовой базы. Касательно прогноза – сейчас мы смотрим на себестоимость мяса", – заключил вице-министр.

5 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев уже рассказывал, к чему готовиться казахстанцам в связи с подорожанием говядины.

Азамат Сыздыкбаев
