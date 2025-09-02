В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность повышения цен на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал один из основных факторов высоких цен на мясо, которые сейчас наблюдаются в стране.

"Сейчас экспорт в два раза выше – соответственно, это все дает влияние на цены внутри страны. Вместе с тем сейчас цена (на мясо. – Прим. ред.) стабильна. По поручению министра наши специалисты проехались по всем крупным откормочным площадкам, загруженность есть, мясо есть – запасы порядка 50 тысяч тонн в регионах, это на несколько месяцев", – сказал Султанов.

Сейчас, по его словам, никакого дефицита в стране нет, однако есть давление со стороны импортеров на ценовую политику.

"Если дорожать будет – у акиматов есть все механизмы, чтобы цены сдерживать. Сейчас не сдерживают, потому что мы смотрим на себестоимость и производство мяса. У хозяйств, которые содержат скот на отгульном выпасе, себестоимость порядка 1800-1900 тенге. На рынках цена сейчас начинается с 3,5 тысячи тенге. Снижение цен будет зависеть от обеспеченности кормовой базы. Касательно прогноза – сейчас мы смотрим на себестоимость мяса", – заключил вице-министр.

5 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев уже рассказывал, к чему готовиться казахстанцам в связи с подорожанием говядины.