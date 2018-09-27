Саммит СНГ: что сделано за 27 лет

28 сентября в столице Таджикистана - городе Душанбе, пройдет Саммит СНГ.

МИА «Казинформ» в канун очередного заседания главного органа СНГ - Совета Президентов предлагает обзор ранее прошедших саммитов и принятых на них решений. Исторические фотографии предоставила пресс-служба Акорды.

В 1991 году Россия, Беларусь и Украина инициировали создание Содружества Независимых Государств. 8 декабря 1991 года руководители этих трех государств встретились в Беловежской пуще и подписали соглашение о создании СНГ. Через пять дней руководители стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Ашхабаде и выразили свою позицию в отношении присоединения к новой организации. В частности, бывшие республики СССР потребовали равноправия. Президент РК Нурсултан Назарбаев пригласил руководителей всех государств СНГ в Алматы, и предложил принять общее решение.

Через неделю в Алматы встретились руководители 11 государств - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Украины, Беларуси, Армении и Молдовы. По итогам встречи руководители государств подписали Алматинскую декларацию, в которой были изложены цели, задачи и основные принципы СНГ.

Церемония подписания Алматинской декларации, 12.12.1991 г.

Через 9 дней после встречи в Алматы руководители стран-участниц СНГ собрались в Минске. Там был подписан договор о советах глав государств СНГ и советов глав правительств СНГ. Также были подписаны договора о вооруженных силах и пограничных войсках, в рамках которых каждое государство-член СНГ оформило свои права на создание собственных вооруженных сил.



После подписания Алматинской декларации, 12.12.1991 г.

Совместная пресс-конференция руководителей СНГ, Алматы, 12.12.1991 г.

В начале 1993 года в Минске был принят основной документ СНГ - Устав. Его не подписали Украина и Туркменистан. В соответствии с международным правом, такие государства не могут быть членами организации. И все же они остались учредителями и участниками СНГ. На саммите в Казани в 2005 году Туркменистан заявил, что будет ассоциированным членом, то есть, будет участвовать в работе лишь тех органов, которые ему нужны.

Минск, 16.04.1993 г.

Ташкент, 14.05.1993 г.



Алматы, 10.02.1995 г.



Алматы, 10.02.1995 г.



Еще до принятия Устава СНГ был принят один важный документ. В 1992 году несколько государств подписали Договор о коллективной безопасности. Так, при высшем органе был создан Совет коллективной безопасности. Но новый договор не был полностью реализован. В 1999 году его продление поддержали только 6 государств - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.

Мәскеу,19.01.1996 г.



Пресс-конференция после заседания, Москва, 19.01.1996 г.



Кишинев, 23.10.1997 ж.



Москва, 29.04.1998 г.



В 2003 году на основе Договора о коллективной безопасности была создана новая международная региональная организация - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят 6 государств, поддержавших продление Договора.



Москва, 02.04.1999 г.

В 1999 году, после добровольного ухода в отставку Президента РФ Бориса Ельцина, на должность исполняющего обязанности Президента был назначен Владимир Путин. В следующем году в Москве прошло целых три встречи руководителей стран СНГ.



Москва, 25.01.2000 г.

Москва, 21.06.2000 г.



Минск, 01.12.2000 г.



На саммите в Астане в 2004 году Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил коренным образом изменить структуру СНГ - создать при организации Совет безопасности, некоторые функции исполнительных органов передать в Антитеррористический центр.



Астана, 16.09.2004 г.

Астана, 16.09.2004 г.



Астана, 16.09.2004 г.



А через два года на неформальном саммите Н.Назарбаев определил пять направлений сотрудничества в рамках СНГ. В том числе: миграционная политика; транспорт и логистика; образование и культура; трансграничная преступность и гуманитарная сфера. Члены Совета прибавили к этому вопрос обороны.



Минск, 28.11.2006 г.

Минск, 28.11.2006 г.



Таким образом, все поддержали предложение Казахстана, и поручили Совету министров иностранных дел подготовить концепцию развития СНГ, а через год на Саммите в Душанбе этот документ был подписан.



Душанбе, 05.10.2007 г.

Душанбе, 05.10.2007 г.



Душанбе, 05.10.2007 г.



В 2008 году главы государств одобрили стратегию экономического развития до 2020 года, рассчитанную на три этапа. По итогам первого этапа был подписан Договор о зоне свободной торговли, благодаря которому оживились торгово-экономические связи между государствами СНГ. В 2015 году завершился второй этап. В настоящее время реализуются мероприятия третьего этапа. Основная их цель - перевод экономик стран СНГ на режим инновационного развития.



Бишкек, 10.10.2008 г.

Через год Грузия остановила свое 16-летнее членство в СНГ. Но это государство не прекратило участия в решениях органов СНГ и международных договорах. Грузия заявила о своей заинтересованности в развитии двусторонних отношений со странами СНГ.



Алматы, 19.12.2009 г

Москва, 10.12.2010 г.



Душанбе, 03.09.2011 г.



Москва, 19.12.2011 г.



Ашхабад, 05.12.2012 г.



Москва, 15.05.2012 г.



Минск, 25.10.2013 г.



В 2015 году на Саммите в Бурабае Нурсултан Назарбаев сказал: «С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН я предлагал создать мировую сеть по борьбе с террористическими организациями. Нам нужно усилить совместную работу в этом направлении. В этой области нужно максимально использовать Антитеррористический центр СНГ».



Бурабай, 16.10.2015 г.

Бурабай, 16.10.2015 г.



На Саммите в Бурабае Александр Лукашенко вручил Президенту Казахстана государственную награду Беларуси - орден «Дружба народов», отметив большой вклад Н.Назарбаева в создание и развитие СНГ, и его инициативы по евразийской интеграции. В 2016 году состоялось заседание глав государств СНГ в Бишкеке. В этот раз заседание глав государств СНГ пройдет в Душанбе.



Бишкек, 16.09.2016 г.

«На этих заседаниях рассматриваются все вопросы, от экономики до геополитики. Раньше говорили, что СНГ слабеет, эта организация является всего лишь цивилизованным путем разъединения стран бывшего СССР. Но с момента создания СНГ прошло 27 лет. Этот формат работает, то есть, он востребован. А если востребован, то значит, государства-участники получают от этого пользу», - сказал директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК-Лидере нации Ержан Салтыбаев.

По его словам, СНГ можно назвать «диалогом на уровне президентов». Благодаря СНГ есть возможность обмениваться мнениями, оперативно принимать решения по повседневным вопросам.

Сочи, 11.10.2017 г.

«Кроме того, некоторые государства-члены СНГ входят и в Евразийский экономический союз. То есть, можно рассматривать вопросы в рамках ЕАЭС. Поэтому, это очень удобный формат. Причин собираться много. Сейчас обострились геополитические, военные, санкционные угрозы. Их все нужно оперативно обсуждать. Конечно, президенты могут разговаривать и по телефону. И все же, на таких заседаниях главы государств могут встречаться «тет-а-тет» и обсуждать все вопросы. По-моему, Совет глав государств СНГ полностью выполняет свои функции», - отметил Е.Салтыбаев.

Арман Аскаров



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