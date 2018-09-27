Официально объявлено о месте проведения Евро-2024

Объявление места проведения состоялось на заседании исполкома УЕФА.

Германия выбрана местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, передает РИА Новости.

Объявление места проведения турнира состоялось в четверг на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

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