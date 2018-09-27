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Официально объявлено о месте проведения Евро-2024

Объявление места проведения состоялось на заседании исполкома УЕФА.

Фото : LIGA.net27 сентября 2018, 19:42

Германия выбрана местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, передает РИА Новости.

Объявление места проведения турнира состоялось в четверг на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.


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