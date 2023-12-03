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Объявлен призовой фонд Евро-2024

Объявлен призовой фонд Евро-2024 Фото: pixabay
Призовой фонд Евро-2024 составит 331 миллион евро. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте, сообщает Zakon.kz.

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Каждая команда-участник получит как минимум 9,25 миллиона евро. Кроме этого, за победу в матче положен миллион евро, за ничью — 500 тысяч. За выход в 1/8-финала сборной заплатят еще 1,5 миллиона евро, за четвертьфинал — еще 2,5 миллиона, за полуфинал — 4 миллиона.

Финалист турнира получит 5 миллионов евро. Победителю Евро-2024 положено 8 миллионов евро. Таким образом, максимально за турнир можно заработать 28,25 миллиона.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов. 

Ранее сообщалось, что гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал голосование за лучший гол отборочного этапа Евро-2024, стало известно 28 ноября 2023 года. Тогда же и сообщалось, что в списке из 10-ти номинантов есть и гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена. 

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