Подробности о деле с захватом ресторана рассказала жена начальника ДВД

Светлана Аубакирова заявляет, что американский бизнесмен Александр Ли изначально не вносил денег в развитие бизнеса.

Новые подробности скандала вокруг начальника ДВД Павлодарской области рассказала жена генерала, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Светлана Аубакирова заявляет, что американский бизнесмен Александр Ли изначально не вносил денег в развитие бизнеса, а после и вовсе решил открыть новый ресторан. Cвою долю в компании предприниматель якобы подарил третьему лицу. К слову, сотрудники той самой винной фирмы, из-за которой разгорается спор, обвинили в рейдерстве самого Ли.

Женщина утверждает: дело изначально открывал вовсе не ее муж, а американские граждане – Ли и Джеффри Соколин. Последний, по ее словам, был главным инвестором.

"Господин Ли несколько лет, несколько десятилетий назад уехал в Америку. И в 2012 году он прилетел в Казахстан со своим другом, американцем Джеффри Соколиным развивать здесь винный бизнес. Джеффри Соколин внес деньги, а Ли управлял компанией. Ли предложил мне, чтобы я, ну, вошла с ним в бизнес. Мой супруг никакого отношения к этому бизнесу не имеет, абсолютно никакого", - заявила супруга начальника ДВД Павлодарской области.

Александр Ли в свою очередь утверждает: открыть бизнес ему предложил начальник ДВД Павлодарской области Амантай Аубакиров. Но позже в дело якобы вмешались его дети и решили все присвоить. А вот по словам жены генерала, компания годами не приносила дивидендов.

Светлана Аубакирова вспомнила, что Джеффри Соколин прилетел в срочном порядке в Казахстан, чтобы выяснить, что происходит, когда ресторан не приносил деньги. Он организовал бухгалтерскую проверку, которая показала, что Ли выводил через ИП своих родственников, через очень большие суммы.

Ли обратился в полицию с заявлением о рейдерском захвате имущества. А Светлана в ответ обвинила его в мошенничестве. Расследование по этим делам пока прервано. В суде разбираются с гражданскими исками в прошлом верных друг другу друзей.

В МВД пояснили, начальник ДВД Павлодарской области Амантай Аубакиров к бизнесу прямого отношения не имеет.

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