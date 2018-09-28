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Подробности о деле с захватом ресторана рассказала жена начальника ДВД

Светлана Аубакирова заявляет, что американский бизнесмен Александр Ли изначально не вносил денег в развитие бизнеса.

Фото : КТК28 сентября 2018, 06:11

Новые подробности скандала вокруг начальника ДВД Павлодарской области рассказала жена генерала, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Светлана Аубакирова заявляет, что американский бизнесмен Александр Ли изначально не вносил денег в развитие бизнеса, а после и вовсе решил открыть новый ресторан. Cвою долю в компании предприниматель якобы подарил третьему лицу. К слову, сотрудники той самой винной фирмы, из-за которой разгорается спор, обвинили в рейдерстве самого Ли.

Женщина утверждает: дело изначально открывал вовсе не ее муж, а американские граждане – Ли и Джеффри Соколин. Последний, по ее словам, был главным инвестором.

"Господин Ли несколько лет, несколько десятилетий назад уехал в Америку. И в 2012 году он прилетел в Казахстан со своим другом, американцем Джеффри Соколиным развивать здесь винный бизнес. Джеффри Соколин внес деньги, а Ли управлял компанией. Ли предложил мне, чтобы я, ну, вошла с ним в бизнес. Мой супруг никакого отношения к этому бизнесу не имеет, абсолютно никакого", - заявила супруга начальника ДВД Павлодарской области.

Александр Ли в свою очередь утверждает: открыть бизнес ему предложил начальник ДВД Павлодарской области Амантай Аубакиров. Но позже в дело якобы вмешались его дети и решили все присвоить. А вот по словам жены генерала, компания годами не приносила дивидендов.

Светлана Аубакирова вспомнила, что Джеффри Соколин прилетел в срочном порядке в Казахстан, чтобы выяснить, что происходит, когда ресторан не приносил деньги. Он организовал бухгалтерскую проверку, которая показала, что Ли выводил через ИП своих родственников, через очень большие суммы.

Ли обратился в полицию с заявлением о рейдерском захвате имущества. А Светлана в ответ обвинила его в мошенничестве. Расследование по этим делам пока прервано. В суде разбираются с гражданскими исками в прошлом верных друг другу друзей.

В МВД пояснили, начальник ДВД Павлодарской области Амантай Аубакиров к бизнесу прямого отношения не имеет.


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