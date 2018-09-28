В Актобе мать избитого школьника написала заявление на полицейского

Мама ученика 10 класса рассказала о произошедшем журналистам.

Мать избитого учащегося школы №2 Актобе написала заявление и просит также привлечь к ответственности директора и завуча школы, передает МИА "Казинформ".

В Актобе идут следственные действия в отношении школьного инспектора. Как сообщалось ранее, ученик после ударов инспектора обратился за медицинской помощью. Мама ученика 10 класса рассказала о произошедшем журналистам, при этом, не называя своего имени.

"В тот день первым уроком была физкультура, поэтому сын пошел в школу в спортивной форме. Рубашку положил в сумку, а брюки забыл. После решил так пойти на уроки. Это увидела завуч, и вместе с несколькими детьми повела сына к школьному инспектору. Там инспектор выражался бранными словами на учеников. Когда сын спросил, почему он так разговаривает, инспектор всех попросил выйти, а сыну велел остаться. Запер дверь изнутри, избил его. Когда ударил по лицу, то сын ударился головой о стену. Бил по животу, душил. Еще 2 минуты, осталась бы без сына. Об этом узнала завуч и попросила не сообщать мне. Через два урока повела в медпункт, где на голову и шею положили лед. Вся помощь заключалась в этом. Однако, мы обратились в областную детскую больницу и взяли справку о состоянии здоровья", - сказала мама ученика.

После обращения ученика средней школы №2 в областную детскую больницу, врачи сообщили в полицию. Позже родители ученика обратились в отделение полиции с заявлением, что не имеют претензий. Однако на данный момент мать ребенка повторно написала заявление в полицию, чтобы в отношении инспектора, директора школы и завуча приняли меры в рамках закона.

Инцидент произошел 22 сентября в средней школе №2. Причиной стало отсутствие школьной формы у ученика.

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