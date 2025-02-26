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Происшествия

Медики рассказали о состоянии избитого школьника в Семее

больница, прием врача, медики, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 20:52 Фото: пресс-служба Управления здравоохранения области Абай
Врачи рассказали о состоянии здоровья ученика младших классов, которого избили подростки в школе Семея, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления здравоохранения области Абай, в приемное отделение ребенок 2013 года рождения поступил 23 февраля 2025 года. Ему своевременно оказали медицинскую и психологическую помощь:

"Диагноз пациента – закрытая черепно-мозговая травма. У ребенка зафиксированы гематома затылочной области, а также множественные подкожные гематомы нижних конечностей".

В данный момент, по словам врачей, состояние ребенка удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Сейчас мальчик находится на динамическом наблюдении у педиатра, травматолога и невролога.

Ранее стало известно, что в Семее подростки жестоко расправились с младшеклассником. Кадры с избиением ребенка распространились в соцсетях 24 февраля 2025 года.

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева сообщила, что обсудила факт избиения мальчика с акимом области Абай Бериком Уали. По ее словам, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление, уже рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы № 9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Андрей Дюсупов
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