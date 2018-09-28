В приоритете не только новые микрорайоны: в Талдыкоргане благоустроят пригороды

Планируется благоустроить новые микрорайоны такие как "Ынтымак", "Ынтымак-2", "Ынтымак-3", "Жастар-1", "Жастар-2".

В Талдыкоргане наряду с активным застраиванием новых микрорайонов уделяется внимание и пригородным зонам, где с каждым днем все больше становятся новых населенных пунктов, передает Zakon.kz.

Но не все землевладельцы участков, выданные под ИЖС, соблюдают нормы закона и согласовывают планы застройки. Поэтому возникают случаи, когда застройщики умышленно выстраивают хозяйственные сооружения за линией отведенных им земель. Например , когда постройка находится в середине улицы, загораживая будущую проезжую часть.

- Когда выдается участок, мы показываем его территорию землевладельцам, обозначая границу его владений. Сейчас мы совместно со специалистами городской архитектуры и другими органами выезжаем в новые микрорайоны, где проводим сход с местным населением, - отметил пресс-секретарь акима города Талдыкорган Данияр Жаныс.

Стоит отметить, планируется благоустроить новые микрорайоны такие как "Ынтымак", "Ынтымак-2", "Ынтымак-3", "Жастар-1", "Жастар-2".

На сегодняшний день в микрорайоне "Ынтымак" завершаются работы по проведению электроэнергии. Общая протяженность электросетей составила 76,7 км. водопроводных сетей – 37,4 км труб. Согласно плану работ текущего года ведутся работы по гравийному покрытию 29 улиц жилого района "Ынтымак", общей протяженностью 35 км из них 18 км уже выполнено. Новую дорогу для жителей микрорайона делает РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен".

Не остается в стороне и инженерные коммуникаций. Для микрорайона "Ынтымак-3", сейчас объявлен конкурс государственных закупок, итоги которого станут известны в середине октября.

- Планируется сначала провести воду и электроэнергию, ведь вода и свет, первое необходимое для населения. После чего уже начнут, работы по прокладке улиц и освещения, - сказал Данияр Жаныс.

Сегодня в городе активно ведется газификация. На 4-ом этапе газификации планируется охватит и частные жилые массивы новых микрорайонов. Также, в планах построить школу и детсад по типу ГЧП. Решается вопрос с общественным транспортом. Наряду с существующим маршрутом планируется добавить еще один. На днях пройдет конкурс среди перевозчиков, одним из основных требований было улучшение качества обслуживания и современный парк автобусов. Вся работа находится на контроле у акима города.

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