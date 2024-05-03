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Костанайские общественники и спортсмены благоустроили один из микрорайонов города

Благоустроила один из микрорайонов города, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:22 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Сегодня, 3 мая, в микрорайоне Юбилейный города Костаная прошел субботник в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства.

В нем приняли участие представители общественности, молодежи и спортивного сообщества. Они не только убрали мусор, но и озеленили территорию нового микрорайона.

"Главная цель экологической акции "Таза Қазақстан" – оказать содействие в очистке населенных пунктов. Уникальность данной акции в том, что она объединила казахстанцев разных возрастов и профессий одной целью – сделать чище родной двор, улицу, тем самым очистить родной город. Важно, что, помимо экологической цели, она является своего рода и патриотической, старшее поколение своим примером передает нам важность приобщения молодого поколения к очистке территории и таким образом прививает любовь к родному краю". Участник экосубботника, спортивный директор ФК "Тобол" Нурбол Жумаскалиев


Благоустроила один из микрорайонов города, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:22

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Заслуженный мастер спорта РК Денис Кузин также принял участие в благоустройстве и подчеркнул важность таких мероприятий.

"Наш город, наша страна – это наш общий дом, и мы должны бережно и с любовью относиться к ним. Мы – спортивное сообщество – не просто поддерживаем, но и считаем, что чистота и порядок на улицах нашего города зависят напрямую от нас, и призываем всех принять участие в очистке территорий, чтобы сделать чистыми и красивыми родные места. Ведь очень важно, чтоб наши дети жили в уютных дворах и выходили на чистые улицы", – сказал он.


Благоустроили один из микрорайонов города, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:22

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Наряду с простыми гражданами к акции активно проявляют интерес и представители бизнеса. К примеру, разработан план мероприятий по благоустройству каждого населенного пункта. Власти региона, заручившись поддержкой бизнеса, намерены не просто убрать мусор, но и комплексно благоустроить территорию.


Благоустроили один из микрорайонов города, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:22

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что в этом году на благоустройство Костанайской области выделено более 11 млрд тенге.

На эти средства запланированы санитарная очистка, озеленение, установка ограждений, детских и спортивных площадок, камер видеонаблюдения, благоустройство парков и площади.


Благоустроили один из микрорайонов города, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:22

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области


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