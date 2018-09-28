Пенсионные активы ЕНПФ к осени увеличились на 13% за год

Инвестиционный доход за 8 месяцев составил 620 миллиардов тенге.

На конец августа 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ составила 8,8 трлн тг, что на 12,7% превышает рыночную стоимость активов портфеля годом ранее - 7,8 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Наибольший процентный рост рыночной стоимости среди финансовых инструментов, включенных в портфель ЕНПФ, зафиксирован в ЦБ эмитентов нерезидентов РК - 128,6%, ЦБ иностранных государств - 20,7% и ГЦБ РК - 19,9%. В денежном эквиваленте прирост по данным активам составил 1 трлн тг.

В долевом отношении структура портфеля за год практически не изменилась - основные инвестиции сконцентрированы в ГЦБ РК - 47,3% или 4,2 трлн тг. Далее, ЦБ организаций РК - 23,9% или 2,1 трлн тг и ЦБ иностранных государств - 13,5% или 1,2 трлн тг.

По итогам инвестиционной деятельности за январь-август текущего года, размер начисленного инвестиционного дохода составил 619,5 млрд тг - это на 46% больше, чем за аналогичный период годом ранее - 424,3 млрд тг.

Основной доход формируется за счет вознаграждения по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» - 359,7 млрд тг (годом ранее - 339,5 млрд тг). Доходы от переоценки иностранной валюты выросли почти в 5 раз год-к-году и составили 244,5 млрд тг против 53,4 млрд тг за аналогичный период годом ранее. Доход от активов, находящихся во внешнем управлении за 8 месяцев составил 9,5 млрд тг.

Удельный вес инвестиций в национальной валюте составляет 67,6% или 5,9 трлн тг (годом ранее - 5,3 трлн тг). Вторая по значимости валюта в структуре портфеля - доллары США, удельный вес которых составляет 32% или 2,8 трлн тг (годом ранее - 2,1 трлн тг).

Доля российского рубля в инвестпортфеле пенсионного фонда сократилась на 19,1% и составила - всего 0,3% (29,3 млрд тг).

Инвестиции в других валютах не превышают 0,1%, что в денежном эквиваленте составляет 6,7 млрд тг.

Также напомним, что за последний месяц НБ РК лишил лицензии на проведение банковских и иных операций три финиститута, из которых в двух - Банк Астаны и Qazaq Banki - размещены депозиты ЕНПФ на общую сумму 12,5 млрд тг на дату открытия вклада.

Глава Национального банка Данияр Акишев отметил, что Национальный банк гордится тем, как управляет пенсионными активами казахстанцев. Также Нацбанк работает над тем, чтобы выработать систему передачи пенсионных накоплений под управление частным или иностранным компаниям. Передача управления компаниям на внутреннем рынке пока не дозволена из-за текущего законодательства

"Мы работаем с правительством и надеемся на то, что мы сможем все эти предложения обсудить и выработать единую позицию в интересах наших граждан и в интересах защиты этих накоплений. Дискуссия продолжается", - проинформировал председатель Нацбанка.

Данияр Акишев также назвал процедуры отбора компаний, которым доверено управление пенсионными активами. По его словам, выбранные компании - это ведущие мировые игроки, под управлением которых находятся миллиарды долларов.

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