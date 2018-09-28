20 лет тюрьмы запросил гособвинитель Храпунову

По делу четы Храпуновых прошли свыше 200 свидетелей, материалы дела состоят из 400 томов.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались прения по делу о хищениях и растрате госимущества в отношении экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги, где гособвинитель запросил срок лишения свободы для обвиняемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Виктора Храпунова прошу признать виновным в совершенных преступлениях и назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в уголовно- исполнительной системе максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением занимать должности в государственных организациях, в финансовых учреждениях и других учреждениях до 7 лет» , - зачитал прокурор. Также гособвинитель попросил судью внести представление Президенту РК о лишении Виктора Храпунова наград и орденов.

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Супруге экс-акима Алматы Лейле Храпуновой прокурор запросил окончательно 17 лет лишения свободы, супругу ее сестры Айяру Ильясову - 8 лет.

Суд над обвиняемыми, скрывающимися заграницей, проходил заочно. Ни на один процесс они не явились. По делу четы Храпуновых прошли свыше 200 свидетелей, материалы дела состояли из 400 томов. Кроме главных фигурантов судебного разбирательства, проходят еще 9 человек, работавших с супругами.

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Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

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