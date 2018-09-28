В Алматы из 57 строящихся ЖК только 19 могут привлекать средства дольщиков

Акимат южной столицы опубликовал официальный список объектов, которые не имеют разрешение на привлечение дольщиков.

Акимат Алматы опубликовал список строящихся на территории города объектов, которые не имеют разрешения на привлечение дольщиков. Как выяснилось, из 57 коммерческих жилых комплексов на 13,4 тысяч квартир разрешительные документы есть только в 19 комплексах, передает Zakon.kz.

По итогам проведенного мониторинга управлением архитектуры и градостроительства города выявлены случаи, когда строительными компаниями велась активная реклама о продаже квартир в жилых комплексах, на которые даже не получено архитектурно-планировочное задание.

К административной ответственности в размере 650 МРП за нарушения п.6 ст.13 Закона "О рекламе" привлечены рекламные компании АО "РТС Деко", ТОО "К3 Group Advertising" и ТОО "Интера-М".

В ходе совещания представитель прокуратуры города Бауыржан Тулендинов отметил, что вопросы законности долевого жилищного строительства находятся на постоянном контроле надзорного органа.

Гражданам, планирующим приобретение квартиры в строящихся жилых комплексах, рекомендуется требовать от застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков.

Ниже представлен список строящихся ЖК, не имеющих разрешительных документов на привлечение средств дольщиков:

1. ЖК "Alatau Golf Residences" – Наурызбайский район, рядом с санаторием "Алатау";

2. ЖК "Braun" – Бостандыкский район, ул. Брауна, дом 20;

3. ЖК "Terra" – Бостандыкский район, квадрат улиц Гагарина — Березовского — Короленко — Радостовца;

4. ЖК "Moskva" – Ауэзовский район, по пр.Абая, между Алтынсарина и Утеген батыр;

5. ЖК "Акниет" – Алатауский район, пр.Райымбека ул.Саина;

6. ЖК "Mountain Drive" – Бостандыкский район, мкр "Ерменсай", ул. Алмалы 71;

7. ЖК "Vostochka" - Медеуский район мкр. Атырау;

8. ЖК "Айсулу" – Медеуский район, ул. Маметова, угол пр. Назарбаева;

9. ЖК "Весновка" – Алмалинский район, ул.Жамбыла, угол ул.Муканова;

10. ЖК "МБ 52" – Алмалинский район, ул.Муратбаева, угол ул.Жибек Жолы;

11. ЖК "Уш Сункар" – Ауэзовский район, ул. Б. Момышулы, угол ул. Жубанова;

12. ЖК "Central Avenue" – Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, ул.Тимирязева;

13. ЖК "Гульдер" – Наурызбайский район, пр.Райымбека, ул.Ашимова;

14. ЖК "Атамекен" – Бостандыкский район, ул.Розыбакиева, угол ул.Байкадамова.

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