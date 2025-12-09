#Казахстан в сравнении
Общество

Покупка квартиры в Алматы: появился список ЖК, имеющих разрешения на привлечение дольщиков

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 декабря 2025 года, акимат Алматы обратился к желающим приобрести квартиры в южной столице. Им показали список жилых комплексов, у которых есть разрешения на привлечение дольщиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления архитектуры и градостроительства Алматы и жилищного портала АО "КЖК", на территории города по 28 объектам жилищного строительства имеется разрешение на привлечение средств дольщиков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что в июне текущего года внесены изменения в Закон РК "О долевом участии в жилищном строительстве".

Законом установлен прямой запрет на рекламу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, если:

  • у застройщика отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков;
  • не заключен договор гарантии с Единым оператором;
  • не осуществляется проектное финансирование через банк.

Также исключена норма, ранее позволявшая размещать рекламу на основании утвержденной проектной документации, что закрывает существовавший правовой пробел.

Кроме того, в законодательство введено новое понятие "комплекс индивидуальных жилых домов", на которые теперь также распространяются требования Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".

Для проверки наличия разрешительных документов и разрешения на привлечение средств дольщиков граждане могут обращаться:

  • По наличию разрешительных документов на строительство – справочный Call-центр Управления градостроительного контроля: ‪+7 (705) 896-6000‬.
  • По наличию разрешения на привлечение средств дольщиков – Управление архитектуры и градостроительства города Алматы: ‪+7 (727) 2408000‬.
  • Жилищный портал АО "КЖК" – homeportal.kz.

Управление градостроительного контроля настоятельно рекомендует гражданам перед покупкой жилья проверять наличие разрешений у застройщика во избежание сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости.

12 июля 2025 года акимат Алматы опубликовал новый список проблемных ЖК, в которых квартиры покупать не стоит.

