Покупка квартиры в Алматы: появился список ЖК, имеющих разрешения на привлечение дольщиков
По данным Управления архитектуры и градостроительства Алматы и жилищного портала АО "КЖК", на территории города по 28 объектам жилищного строительства имеется разрешение на привлечение средств дольщиков.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве напомнили, что в июне текущего года внесены изменения в Закон РК "О долевом участии в жилищном строительстве".
Законом установлен прямой запрет на рекламу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, если:
- у застройщика отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков;
- не заключен договор гарантии с Единым оператором;
- не осуществляется проектное финансирование через банк.
Также исключена норма, ранее позволявшая размещать рекламу на основании утвержденной проектной документации, что закрывает существовавший правовой пробел.
Кроме того, в законодательство введено новое понятие "комплекс индивидуальных жилых домов", на которые теперь также распространяются требования Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".
Для проверки наличия разрешительных документов и разрешения на привлечение средств дольщиков граждане могут обращаться:
- По наличию разрешительных документов на строительство – справочный Call-центр Управления градостроительного контроля: +7 (705) 896-6000.
- По наличию разрешения на привлечение средств дольщиков – Управление архитектуры и градостроительства города Алматы: +7 (727) 2408000.
- Жилищный портал АО "КЖК" – homeportal.kz.
Управление градостроительного контроля настоятельно рекомендует гражданам перед покупкой жилья проверять наличие разрешений у застройщика во избежание сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости.
