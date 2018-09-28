Зыряновск переименовали в Алтай

Предложение по переименованию района и города единогласно поддержали депутаты.

Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области сегодня официально переименовали в Алтайский район и город Алтай, сообщает zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

В городском Доме культуры в первую очередь был рассмотрен вопрос по переименованию района в Алтайский. Депутаты районного маслихата единогласно поддержали и проголосовали за новое название. А переименование города обсуждали члены местного Общественного совета. В итоге представители совета пришли к единому мнению, что город необходимо переименовать в Алтай.

Постоянные члены совета единогласно поддержали данное предложение.

21 сентября во время визита в Зыряновск аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование Зыряновска в Алтай.

Впервые информация о смене названия города прозвучала 4 июля на встрече местного Общественного совета с немногочисленными жителями Зыряновска и вызвала широкий общественный резонанс.

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