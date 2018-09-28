Зыряновск переименовали в Алтай
Предложение по переименованию района и города единогласно поддержали депутаты.
Фото : altaynews.kz28 сентября 2018, 15:28
Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области сегодня официально переименовали в Алтайский район и город Алтай, сообщает zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
В городском Доме культуры в первую очередь был рассмотрен вопрос по переименованию района в Алтайский. Депутаты районного маслихата единогласно поддержали и проголосовали за новое название. А переименование города обсуждали члены местного Общественного совета. В итоге представители совета пришли к единому мнению, что город необходимо переименовать в Алтай.
Постоянные члены совета единогласно поддержали данное предложение.
21 сентября во время визита в Зыряновск аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование Зыряновска в Алтай.
Впервые информация о смене названия города прозвучала 4 июля на встрече местного Общественного совета с немногочисленными жителями Зыряновска и вызвала широкий общественный резонанс.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939218-da6ef76db6f1fd1c7b4039b20d83d962
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...