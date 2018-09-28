Храпуновых пригласили на последнее слово в Алматы

Им нужно явиться 2 октября.

Суд известил Храпуновых о том, что они могут явиться для последнего слова, перед тем, как будет вынесен приговор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы извещает Храпунова Виктора, Ильясова Айяра и Храпунову Лейлу о том, что они вправе явиться в суд 2 октября 2018 года, в 09:00 часов, для произнесения последнего слова по адресу: город Алматы, ул. Карасай батыра 85, зал №3.

Как сказано в распространенном сообщении, согласно УПК РК, после окончания судебных прений председательствующий судья предоставляет подсудимому последнее слово. При этом статья 330 УПК РК предписывает исполнение распоряжений судьи о вызове на судебное заседание участников процесса.

Утром 28 сентября в суде состоялись прения, в ходе которых гособвинитель запросил 20 лет тюрьмы Виктору Храпунову, 17 лет - его супруге, и Айяру Ильясову - 8 лет.

Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

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