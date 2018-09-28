В Минфине опровергли слухи о закрытии банковских услуг должникам по налогам

Фактически наказанием будет пеня, а не перекрытие банковских услуг.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о невозможности получения после 1 октября 2018 года всех банковских услуг физическими лицами, имеющими налоговую задолженность. Комитет государственных доходов МФ РК опроверг информацию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

1 октября 2018 года истекает срок уплаты физическими лицами налога на имущество и земельного налога по обязательствам за 2017 год. В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика.

С 1 июля 2018 года введена в действие норма Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), предусматривающая обязанность банков отказать в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый подпункта 15) статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе».

То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

Запрет на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрен.

Наличие неисполненных налоговых обязательств по уплате налогов можно проверить на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» посредством электронного сервиса «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика.

Более того, учитывая, что в настоящее время резко увеличилось количество налогоплательщиков, в том числе физических лиц, посещающих органы государственных доходов Комитетом государственных доходов МФ РК:

- продлен режим работы Центров оказания услуг до 20:00 часов;

- на сайте актуализированы номера телефонов органов государственных доходов для получения информации по начисленным налогам (Главная страница – О нас – Работа с населением http://kgd.gov.kz/ru/content/kontaktnye-dannye-upravleniy-gosudarstvennyh-dohodov-po-razyasneniyu-mestnyh-nalogov-1);

- выделены дополнительно работники для обслуживания налогоплательщиков;

- рекомендовано суббота, 29 сентября 2018 года, объявить рабочим днем для обслуживания физических лиц Центрами оказания услуг.

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